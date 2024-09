L’Iran appelle les pays musulmans à rompre leurs relations avec Israël — RT World News

Les États islamiques devraient isoler Jérusalem-Ouest pour avoir ciblé les civils à Gaza, a déclaré l’ayatollah Ali Khamenei

Les États islamiques du monde entier devraient rompre leurs relations économiques avec Israël pour démontrer leur soutien au peuple palestinien, a déclaré le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei.

Le président iranien a tenu ces propos samedi devant les participants à la Conférence de l’unité islamique à Téhéran. Dans son discours, Khamenei a accusé Israël d’avoir commis des crimes dans sa campagne militaire contre le Hamas à Gaza, qui dure depuis près d’un an. Plus de 41 000 Palestiniens ont été tués dans le conflit à ce jour, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de l’enclave.

Israël est ouvert sur les crimes qu’il commet lors de son opération militaire à Gaza, a affirmé Khamenei.

« Aujourd’hui, le régime sioniste commet des crimes sans vergogne et sans se cacher », à Gaza, en Cisjordanie, au Liban et en Syrie, un compte X traduit et partage les déclarations de Khamenei cité le leader iranien.

«Ils ne combattent pas des soldats. Ils visent des gens ordinaires.»

Il a appelé le monde musulman à couper ses liens avec Jérusalem-Ouest.















« Aujourd’hui, la première étape pour renforcer l’unité du monde islamique contre cette bande criminelle et terroriste qui a usurpé la terre de Palestine est que les pays islamiques coupent complètement leurs liens économiques avec elle. C’est le moins que l’on puisse faire », a déclaré Khamenei. dit.

Les tensions entre Israël et les États islamiques voisins se sont intensifiées au cours de l’opération militaire israélienne à Gaza. Cette campagne israélienne était une réponse aux attaques du Hamas du 7 octobre 2023, lorsque le groupe militant a attaqué Israël, tuant environ 1 100 personnes et prenant plus de 200 en otage.

Les bombardements et les opérations terrestres d'Israël ont dévasté de grandes parties de l'enclave et déplacé 90 % de la population palestinienne. selon à l'ONU.















Téhéran, quant à lui, a accusé à plusieurs reprises Israël de tenter de « génocide » des Palestiniens à Gaza.

Les tensions entre les deux pays ont atteint leur paroxysme en avril après l’attentat contre l’ambassade iranienne en Syrie, que l’Iran a imputé à Jérusalem-Ouest. L’Iran a lancé une salve de centaines de missiles et de drones contre Israël, contre lesquels Israël s’est défendu avec l’aide importante des États-Unis, du Royaume-Uni et d’autres alliés de la région.

Les tensions ont de nouveau augmenté en juillet, après l’assassinat du chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, dans la capitale iranienne, un assassinat que le groupe islamiste et Téhéran ont imputé à Israël. L’Iran a juré de riposter, mais n’a pas encore mené d’attaque en réponse.