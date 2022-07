L’Iran annonce une nouvelle étape dans son programme nucléaire — RT World News

Téhéran construira son premier réacteur de recherche “maison”, selon le vice-président du pays

L’Iran construira un nouveau “maison” réacteur nucléaire de recherche près de la ville d’Ispahan, a déclaré mercredi le vice-président iranien et chef de l’Organisation de l’énergie atomique du pays, Mohammad Eslami.

“Nous prévoyons de lancer officiellement la construction d’un réacteur de recherche sur le site nucléaire d’Ispahan dans les prochaines semaines”, Eslami a déclaré aux journalistes lors d’une visite à l’installation de conversion d’uranium (UFC) de l’installation.

Construit dans les années 1980, le Centre de technologie nucléaire d’Ispahan, dans le centre de l’Iran, est la plus grande installation de recherche nucléaire du pays. En plus d’abriter l’UFC, il abriterait plusieurs réacteurs de recherche de fabrication chinoise, une usine de production de combustible et d’autres infrastructures nucléaires essentielles.

Selon Eslami, le “entièrement domestique” projet de construction permettra à l’Iran d’accéder à terme à la chaîne complète de production d’énergie nucléaire, dont le pays a besoin puisque les quelques nations qui la possèdent ne sont pas disposées à coopérer avec Téhéran.















Le 25 juin, Eslami a annoncé que l’Iran avait commencé à construire sa première centrale nucléaire locale. Le pays possède actuellement un réacteur nucléaire en activité, la centrale nucléaire de Bushehr (BNPP), qui a été lancée dans les années 1970 par des entreprises allemandes mais achevée seulement dans les années 2010 par les Russes.

L’Iran a progressivement intensifié son programme nucléaire depuis la décision de l’ancien président américain Donald Trump en 2018 de se retirer unilatéralement du Plan d’action global conjoint (JCPOA).

Signé en 2015 par Téhéran et un groupe de six nations – les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, la Russie et la Chine – le JCPOA, également connu sous le nom de “Accord iranien” a vu la République islamique accepter de réduire considérablement ses ambitions nucléaires en échange d’un allégement des sanctions.















Cependant, après que les États-Unis se sont retirés de l’accord et ont immédiatement réimposé leurs sanctions précédentes et même introduit plus tard de nouvelles mesures contre l’Iran, Téhéran a commencé à suspendre le respect de certaines parties du JCPOA, y compris les limites à l’enrichissement d’uranium.

Même si le président américain Joe Biden a clairement fait part de son intention de relancer l’accord, les efforts pour le sauver n’ont pas encore montré de résultats tangibles, Washington et Téhéran se montrant mutuellement du doigt qui est responsable de l’absence de progrès. Les responsables iraniens insistent sur le fait que Washington doit revenir à l’accord initial et lever intégralement les sanctions, tandis que les États-Unis affirment que l’Iran a soulevé de nouvelles demandes au cours des pourparlers.

Alors que l’Iran maintient depuis longtemps son programme nucléaire à des fins pacifiques, la récente montée en puissance de ses activités nucléaires a suscité certaines inquiétudes en Occident.

À la mi-juillet, un conseiller principal du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a affirmé que le pays avait la capacité technique de produire une bombe nucléaire mais n’avait pas encore pris la décision politique de le faire.