L’Iran annonce une fermeture nationale en raison de la chaleur fulgurante | Nouvelles du monde

L’Iran a annoncé un arrêt national en raison d’une « chaleur sans précédent ».

Une fête nationale de deux jours commencera demain avec la fermeture des bureaux gouvernementaux, des banques et des écoles.

Le ministère de la Santé a déclaré que les hôpitaux seraient en état d’alerte maximale, car il a averti les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé de rester à l’intérieur.

De nombreuses villes et villages à travers l’Iran ont étouffé pendant des jours sous une chaleur atteignant 40 ° C (104 ° F), le mercure atteignant 50 ° C (122 ° F) dans la ville sud-ouest d’Ahvaz.

Image:

Un garçon iranien se rafraîchir dans une rue du centre-ville lors d’une journée chaude et ensoleillée à Téhéran, Iran





Image:

Un chauffeur de taxi iranien s’asperge le visage d’eau pour se rafraîchir à Téhéran





La ville a également enregistré la température la plus chaude jamais enregistrée en Iran en 2022 de 53C (128F).

Cette année a déjà vu des records de chaleur battus à travers le monde, avec des conséquences dévastatrices.

La Terre a connu son journée la plus chaude de l’histoire moderne le 4 juilletlorsque la température mondiale moyenne a atteint 17,18 C (62,9 F).

Le Royaume-Uni a enregistré son Le mois de juin le plus chaud depuis le début des enregistrements en 1884.

Image:

Les pompiers près d’Athènes travaillent pour contenir les incendies de forêt





Image:

Un hélicoptère militaire aide à éteindre les incendies de forêt à Rhodes. Photo : AP





Des vagues de chaleur consécutives ont apporté températures dans les années 40 dans certaines parties de l’Europe le mois dernier, attisant des incendies de forêt incontrôlables dans certaines parties de la Grèce, de la Sicile, du Portugal et de la Croatie.

Les incendies de Rhodes ont forcé 19 000 personnes à être évacuées de l’île de villégiature grecque, la plus grande évacuation du pays à cause d’un incendie de forêt.

Image:

Touristes évacués de Rhodes. Photo : AP





Aux Etats-Unis, Le Texas et le sud ont étouffé sous un « dôme de chaleur » intense.

Le mois dernier, les températures dans la Vallée de la Mort ont approché le record mondial de 56,7°C (134°F).

La chaleur fulgurante au Mexique a été responsable de la mort de près de 112 personnes depuis mars, tandis que près de 170 personnes ont été tuées en Inde.

Image:

Les températures dans la Vallée de la Mort ont atteint des records





La Chine a également enregistré le plus grand nombre de jours où la température a dépassé 35 ° C (95 ° F) sur une période de six mois depuis le début des enregistrements. L’Afrique du Nord a également connu des températures supérieures à 50C (95F).

Même l’Antarctique, actuellement en hiver, a enregistré des températures anormalement élevées. La base de recherche ukrainienne Vernadsky dans les îles argentines du continent blanc a récemment battu son record de température de juillet avec une lecture de 8,7 ° C (47,6 ° F).

Une étude de la World Weather Attribution (WWA) constaté que les températures élevées de cette année ne sont plus inhabituelles.

Il a déclaré que les vagues de chaleur en Europe et en Amérique du Nord auraient été pratiquement impossibles sans changement climatique.