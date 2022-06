L’Iran annonce le lancement d’une fusée alors que les pourparlers sur l’accord nucléaire s’apprêtent à rouvrir

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Iran effectuera un lancement de fusée dans le cadre de la réouverture des négociations sur le programme nucléaire du pays, ont annoncé dimanche les médias iraniens.

L’Iran a mené de nombreux tests de lancement de fusées ces dernières années, dont certains se sont soldés par un échec. Le régime iranien est devenu de plus en plus agressif à l’approche du début de nouvelles négociations nucléaires, certains des navires de la marine du pays défiant deux navires américains la semaine dernière.

L’Iran est également prêt d’augmenter ses capacités d’enrichissement d’uranium, selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de l’ONU.

Les experts disent que le développement est un signe d’avertissement pour les États-Unis que l’Iran cherche à obtenir des concessions lors des prochaines négociations indirectes.

UN WATCHDOG : ACCÈS AUX DONNÉES CLÉS IRANIENNES MANQUANT DEPUIS LE 23 FÉVRIER

POMPEO DIT QUE L’IRAN DE BIDEN PARLE DE LA STABILITÉ DU MOYEN-ORIENT « GASPILLÉE » : « NOUS METTANT TOUS EN DANGER »

“La stratégie d’escalade nucléaire de l’Iran continue d’être définie par deux types d’actes : accroître l’ampleur et la portée du programme grâce à des faits sur le terrain tout en réduisant les capacités de surveillance et de vérification de l’AIEA”, a déclaré Behnam Ben Taleblu, chercheur principal à la Fondation pour la défense de Les démocraties qui se concentrent sur la sécurité iranienne, ont déclaré à Fox News Digital la semaine dernière. “Cette combinaison de moins d’yeux et de plus de soucis est conçue pour effrayer Washington dans de nouvelles concessions à Vienne.”

Les précédentes négociations avec l’Iran ont échoué après que les États-Unis ont refusé de retirer les sanctions contre le Corps des gardiens de la révolution iraniens (CGRI).

Le président Joe Biden doit se rendre en Arabie saoudite plus tard cette semaine. Alors que son programme là-bas concerne principalement les prix du pétrole, il devrait également peser de tout son poids dans le nouveau cycle de pourparlers.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Iran a abandonné bon nombre des engagements qu’il avait pris dans l’accord sur le nucléaire de 2015 après que les États-Unis se sont retirés de celui-ci sous l’ancien président Donald Trump. L’administration Biden a fait peu de progrès vers un autre accord.