L’Iran annonce 7 candidats approuvés pour les prochaines élections, l’ex-président Ahmadihejad interdit de se présenter

La liste des sept candidats à la présidentielle a été dévoilée mardi par les médias d’État iraniens. Les candidats ont été sélectionnés parmi près de 600 personnes qui ont soumis leur offre pour approbation. La liste est dominée par les extrémistes politiques, y compris le chef de la justice Ebrahim Raisi, considéré comme un personnage très proche du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei et un favori dans les prochains sondages.

Raisi s’était déjà présenté à la présidence, perdant face au président sortant, Hassan Rouhani, en 2017 avec une large marge de près de 20% des voix. Rohani n’a pas le droit de se présenter à nouveau en raison de limitations légales, car il a déjà purgé le maximum autorisé deux mandats consécutifs de quatre ans.

Un certain nombre de candidats, cependant, ont été disqualifiés lors du scrutin présidentiel du 18 juin par le Conseil des gardiens du pays, un panel de 12 membres directement sous Khamenei. La liste comprend plusieurs poids lourds politiques, comme le radical Ahmadinejad, qui a été président de l’Iran de 2005 à 2013, et l’ancien président parlementaire conservateur Ali Larijani.

Larjani a été considéré par divers analystes comme l’un des principaux prétendants à l’élection, capable d’affronter Raisi. Le politicien a déjà signalé qu’il ne contesterait pas la décision du Conseil des gardiens.

« J’ai fait mon devoir devant Dieu et la chère nation, et je suis satisfait, » il a écrit sur Twitter. «Merci à tous ceux qui ont exprimé leur gratitude et j’espère que vous participerez aux élections pour la promotion d’un Iran islamique.»

Ahmadinejad, jusqu’à présent, n’a fourni aucune réaction à la décision du Conseil. Il est en désaccord avec le guide suprême depuis 2017, date à laquelle ce dernier lui a fortement déconseillé de se présenter à nouveau. Ahmadinejad a défié l’avertissement, mais sa candidature a été rejetée par le Conseil des gardiens.

