L’Iran alimente la hausse des exécutions dans le monde en 2023 – Amnesty International

Amnesty affirme que l’Iran a tué au moins 853 personnes l’année dernière, contre 576 en 2022 et 314 en 2021. Plus de la moitié des exécutions de 2023 concernaient des infractions liées à la drogue.

« Les autorités iraniennes ont fait preuve d’un mépris total pour la vie humaine et ont multiplié les exécutions pour des infractions liées à la drogue, soulignant ainsi l’impact discriminatoire de la peine de mort sur les communautés les plus marginalisées et les plus pauvres d’Iran.