L’Iran aidera la Russie à construire des drones pour la guerre en Ukraine, selon des responsables

Commentez cette histoire Commentaire

Après des semaines passées à ravager des villes ukrainiennes avec des drones de fabrication iranienne, Moscou a discrètement conclu un accord avec Téhéran pour commencer à fabriquer des centaines d’avions armés sans pilote sur le sol russe, selon de nouveaux renseignements vus par les États-Unis et d’autres agences de sécurité occidentales. Les responsables russes et iraniens ont finalisé l’accord lors d’une réunion en Iran début novembre, et les deux pays progressent rapidement pour transférer les conceptions et les composants clés qui pourraient permettre à la production de commencer en quelques mois, ont déclaré trois responsables proches du dossier lors d’entretiens.

L’accord, s’il était pleinement réalisé, représenterait un approfondissement supplémentaire d’une alliance russo-iranienne qui a déjà fourni un soutien crucial à la campagne militaire défaillante de Moscou en Ukraine, ont déclaré les responsables. En acquérant sa propre chaîne de montage, la Russie pourrait augmenter considérablement son stock de systèmes d’armes relativement peu coûteux mais hautement destructeurs qui, ces dernières semaines, ont changé le caractère du conflit ukrainien vieux de neuf mois.

La Russie a déployé plus de 400 drones d’attaque de fabrication iranienne contre l’Ukraine depuis août, selon des responsables du renseignement, de nombreux avions étant utilisés dans des frappes contre des cibles d’infrastructures civiles telles que des centrales électriques. Après avoir été forcée d’abandonner le territoire ukrainien, ses forces capturées au début de la guerre, Moscou est passée à une stratégie d’assauts aériens incessants sur les villes ukrainiennes, utilisant une combinaison de missiles de croisière et de drones auto-détonants bourrés d’explosifs pour couper l’électricité et l’eau courante. pour des millions de personnes.

Pour Moscou, l’accord pourrait répondre à un besoin critique de munitions à guidage de précision, qui sont rares après neuf mois de combats. L’arrangement offre également des avantages économiques et politiques substantiels à l’Iran, selon les responsables. Alors que Téhéran a cherché à se présenter comme neutre dans le conflit ukrainien, l’apparition de drones de fabrication iranienne au-dessus des villes ukrainiennes a déclenché des menaces de nouvelles sanctions économiques de la part de l’Europe. Les dirigeants iraniens pourraient croire qu’ils peuvent éviter de nouvelles sanctions si les drones sont physiquement assemblés en Russie, ont déclaré les responsables.

Les détails de l’accord Iran-Russie ont été finalisés lors de la réunion de début novembre, qui impliquait une équipe de négociateurs russes de l’industrie de la défense qui s’est rendue à Téhéran pour mettre au point la logistique, selon des responsables de la sécurité de deux pays qui ont surveillé les événements. Les responsables ont accepté de discuter de la question à condition que leurs identités et nationalités ne soient pas révélées, invoquant la nécessité de protéger les efforts sensibles et continus de collecte de renseignements.

Une délégation distincte dirigée par le secrétaire russe du Conseil de sécurité, Nikolai Patrushev, s’est rendue à Téhéran le 9 novembre pour discuter, entre autres sujets, des sanctions économiques et d’autres “ingérences occidentales” dans les affaires de leurs gouvernements, selon les médias d’information russes et iraniens. .

L’un des responsables informés de l’accord secret a décrit un effort agressif des deux pays pour faciliter la production de drones de conception iranienne à l’intérieur de la Russie.

“Il passe rapidement de la prise de décision à la mise en œuvre”, a déclaré le responsable. “Ça bouge vite et il y a beaucoup de vapeur.”

L’Iran fournira à la Russie plus de drones et de missiles

Plusieurs pays de l’OTAN, dont les États-Unis, ont également vu les renseignements, mais les responsables gouvernementaux ont refusé de discuter des détails. La Maison Blanche a refusé de commenter le rapport spécifique de la collaboration russo-iranienne.

Mais la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, a déclaré dans une déclaration au Post : “L’Iran et la Russie peuvent mentir au monde, mais ils ne peuvent pas cacher les faits : Téhéran aide à tuer des civils ukrainiens en fournissant des armes et en aidant la Russie dans son opérations. C’est un autre signe de l’isolement de l’Iran et de la Russie.

« Les États-Unis – avec leurs alliés et leurs partenaires – recherchent tous les moyens pour dénoncer, dissuader et confronter la fourniture de ces munitions par l’Iran et leur utilisation par la Russie contre le peuple ukrainien. Nous continuerons à fournir à l’Ukraine l’assistance de sécurité essentielle dont elle a besoin pour se défendre, y compris des systèmes de défense aérienne », a ajouté Watson.

Un porte-parole de l’ambassade de Russie à Washington a renvoyé les journalistes au ministère de la Défense de la Fédération de Russie, qui n’a pas répondu à une demande de commentaires.

La mission iranienne de l’ONU à New York, en réponse aux questions sur l’accord de partage de technologie signalé, a refusé de répondre aux allégations spécifiques. Mais un porte-parole a reconnu que l’Iran et la Russie avaient “maintenu une coopération bilatérale en matière de défense, de science et de recherche, antérieure au début du conflit ukrainien”.

Alors que Téhéran a publiquement déclaré sa neutralité dans le conflit, l’Iran a “priorisé l’augmentation de la coopération en matière de défense avec d’autres pays” au cours des deux années qui ont suivi l’expiration d’une résolution de l’ONU restreignant la capacité de l’Iran à vendre des armes, a déclaré Mahdi Nourian, ministre-conseiller de la mission.

“Suite aux allégations d’utilisation de drones iraniens dans le conflit ukrainien, l’Iran a demandé une réunion conjointe d’experts avec les autorités ukrainiennes pour examiner ces allégations”, a déclaré Nourian. “Des étapes importantes ont été franchies jusqu’à présent dans le dialogue de collaboration entre les experts iraniens et ukrainiens de la défense, et cela continuera à dissiper tout malentendu à ce sujet.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a sévèrement critiqué la décision de l’Iran de fournir des armes à la Russie et a appelé à de nouvelles sanctions contre la république islamique. « Sa complicité dans le terrorisme russe doit être punie », a-t-il déclaré dans un discours télévisé le 6 novembre.

Après avoir précédemment nié avoir fourni des drones ou des missiles à la Russie, un porte-parole iranien a reconnu plus tôt ce mois-ci que Téhéran avait vendu certains de ses drones à Moscou, mais l’avait fait avant le début de l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février. a été remise en question à la suite d’examens indépendants de drones abattus récupérés à l’intérieur de l’Ukraine. Certains des drones contenaient des pièces iraniennes estampillées avec une date de fabrication de février 2022, jetant un doute sur le fait que l’avion aurait pu être assemblé, expédié en Russie et déployé avant le début de la guerre.

L’Iran a une longue tradition de fourniture d’armes aux milices pro-Téhéran, ainsi que d’aide à des alliés clés pour lancer la production indigène de missiles et de drones de conception iranienne. Parmi les anciens bénéficiaires figurent des gouvernements et des milices chiites au Liban, au Yémen et en Syrie, a déclaré Michael Knights, spécialiste de l’armée et de la sécurité au Moyen-Orient au Washington Institute for Near East Policy.

Entre les mains des milices, les drones iraniens apparaissent comme un nouveau joker puissant au Moyen-Orient

“Dans ce cas, l’Iran agit comme un bureau d’études pour une grande puissance”, a déclaré Knights. « La conception économique de l’Iran et un demi-siècle d’approvisionnement secret en technologie occidentale se marient à l’échelle industrielle d’une grande puissance, la Russie. Cela profitera à la fois à la Russie et à l’Iran.

La Russie possède déjà une gamme de véhicules aériens non armés, ou UAV, qui sont principalement utilisés pour la surveillance et le repérage d’artillerie. Mais Moscou n’a pas investi dans de grandes flottes de drones armés du type que les forces américaines utilisent régulièrement dans les campagnes militaires en Afghanistan et au Moyen-Orient. Après avoir dépensé des milliers de ses missiles à guidage de précision dans des frappes contre l’Ukraine, la Russie s’est de plus en plus tournée vers son partenaire iranien pour des drones d’attaque que Knights décrit comme « la vague du futur : bon marché, rapide et suffisamment bonne ».

Les usines russes ont précédemment apporté des modifications mineures à certains des drones achetés à l’Iran, en modifiant, par exemple, la nomenclature et la palette de couleurs afin qu’ils ressemblent davantage aux munitions russes. Mais jusqu’à présent, il n’y a pas eu de production indigène de drones de conception iranienne sur le sol russe, selon les responsables de la sécurité informés du nouvel accord de partage de technologie.

Les responsables ont déclaré qu’il n’était pas clair quel type d’assistance Téhéran attend de Moscou en retour, au-delà de l’argent et des avantages qui découlent d’une alliance renforcée avec le puissant voisin du nord de l’Iran. Dans le passé, la Russie a fourni à l’Iran un satellite de surveillance pour lui permettre d’espionner ses voisins, ainsi que des composants clés pour la centrale nucléaire de Bushehr. Les médias occidentaux ont rapporté que l’Iran pourrait rechercher une aide nucléaire supplémentaire en échange de son aide à la campagne militaire de la Russie.

« Qu’est-ce que la ‘demande ?’ Nous ne sommes pas sûrs », a déclaré l’un des responsables. « De toute évidence, les Russes offrent une assistance diplomatique et économique. Ils sont également conscients de la pression internationale sur l’Iran, et ils veulent aider à atténuer cela.

Selon les experts en armement, une question clé est de savoir si la Russie peut acquérir ou fabriquer les types de systèmes électroniques et optiques qui permettent aux drones iraniens de mener avec succès des frappes de précision sur de longues distances. Les sanctions économiques imposées à l’Iran et à la Russie ont sévèrement limité la vente de technologies sensibles aux deux pays, y compris les systèmes de guidage électronique.

Une analyse indépendante des drones iraniens récupérés sur le champ de bataille ukrainien a révélé l’étendue de la dépendance continue de l’Iran vis-à-vis des pays étrangers pour les composants clés. Selon l’Institute for Science and International Security, une organisation à but non lucratif basée à Washington qui a mené l’analyse.

Bien que l’on ne sache pas exactement comment l’Iran a obtenu les pièces, Téhéran a une longue histoire de contournement des sanctions internationales destinées à perturber les travaux sur les systèmes d’armes ainsi que ses installations nucléaires, selon le rapport.

L’expiration imminente l’année prochaine d’un embargo de l’ONU sur les ventes de missiles balistiques iraniens pourrait donner à Téhéran un coup de pouce supplémentaire en tant que marchand d’armes, ce qui signifie qu’il “sera libre de continuer à vendre ses armes à la Russie et à d’autres”, indique le rapport.