L’Iran affronte l’Angleterre à la Coupe du monde sur fond de manifestations et de violences dans le pays après la mort de Mahsa Amini | Nouvelles du football

L’Iran entame sa campagne pour la Coupe du monde lundi sous le feu des projecteurs politiques. Alors que les joueurs anglais se concentreront uniquement sur la performance, les Iraniens auront bien plus à l’esprit. Certains prétendent qu’ils ne devraient pas être là du tout.

Leur participation intervient à un moment d’immenses turbulences en Iran, où les manifestations nationales déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue en septembre, ont rencontré une réponse sanglante de la part du régime au pouvoir.

Amini est décédée après avoir été arrêtée par la soi-disant police de la moralité du régime pour une prétendue violation de leur code vestimentaire islamique, son sort intensifiant les sentiments de colère et de ressentiment de longue date autour de l’oppression des droits des femmes dans le pays.

Au moins 348 manifestants ont été tués jusqu’à présent, selon des groupes de surveillance des droits de l’homme, tandis que 15 900 autres ont été arrêtés. Plus tôt cette semaine, un tribunal de Téhéran, la capitale iranienne, a prononcé la première condamnation à mort d’une personne arrêtée pour avoir participé.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le journaliste de Sky Sports News, Kaveh Solhekol, décrit les dernières nouvelles alors que la FIFA a reçu une lettre demandant à l’Iran d’être expulsé de la Coupe du monde au Qatar en raison de la situation “profondément désagréable” des femmes dans l’État islamique



L’implication de l’Iran dans la Coupe du monde semble incongrue pour beaucoup compte tenu du contexte. Il y a même eu des appels pour qu’ils soient exclus du tournoi. Mais l’attention se porte maintenant sur la manière dont leurs joueurs agiront au Qatar au milieu des manifestations prévues en dehors du terrain.

“Comme vous le savez peut-être déjà, le football a un public incroyablement énorme en Iran”, a déclaré Sina Saemian, journaliste iranienne spécialisée dans le football et contributrice à la Gol Bezan podcast, raconte Sports du ciel.

“Le pays est obsédé par le football, mais quand quelque chose comme ça se produit, je pense que l’attention et la concentration des gens vont ailleurs. Maintenant, le football est devenu une plate-forme permettant aux gens de faire part de leurs préoccupations et de s’assurer que leur voix est entendue.”

Des exemples récents suggèrent un large soutien aux manifestations.

Plus tôt ce mois-ci, les joueurs d’Esteghlal, l’un des plus grands clubs d’Iran, ont refusé de célébrer après avoir remporté la Super Coupe du pays, restant plutôt impassibles, les bras croisés dans un geste de défi, alors qu’on leur remettait le trophée.

Image:

Des manifestants à La Haye montrent leur soutien en solidarité avec les Iraniens qui s’opposent à leurs dirigeants suite à la mort d’une jeune femme en garde à vue (photo : AP)





Image:

Une femme se coupe les cheveux lors d’une manifestation contre la mort de l’Iranienne Mahsa Amini, à Istanbul (photo : AP)





Image:

Des femmes iraniennes protestent contre la mort de Mahsa Amini lors d’une manifestation devant le consulat iranien à Istanbul





Les joueurs de l’équipe nationale iranienne ont exprimé des sentiments similaires.

Saemian insiste sur le fait que le port de vestes noires sur leurs kits avant le récent match amical contre le Sénégal n’était pas l’acte de solidarité orchestré comme il a été rapporté – “ces vestes n’ont jamais porté l’insigne iranien pour commencer”, dit-il – mais la plupart des joueurs ont refusé de chanter l’hymne national et beaucoup ont pris l’habitude de porter des bracelets noirs symboliques.

“Ils ont utilisé des gestes pour montrer de quel côté ils sont, mais je pense que la frustration de certaines sections des manifestants est que ce n’est pas suffisant”, a déclaré Saemian. “Ce n’est pas à moi de dire si c’est le cas ou non, mais c’est ce qu’ils croient.

“Ils pensent que les joueurs devraient être un peu plus actifs en parlant directement pour soutenir les manifestants plutôt que d’utiliser des gestes comme les bracelets noirs.”

Image:

L’agitateur iranien Mehdi Taremi est l’un de leurs joueurs vedettes





Certains acteurs ont déjà exprimé leur soutien au régime.

Le milieu de terrain Mehdi Torabi, qui a pu être vu en train de signer l’hymne national tandis que d’autres se sont abstenus avant le match amical de la semaine dernière avec le Nicaragua, a une fois célébré un but pour le club iranien de Persépolis, lors d’une autre période de manifestations dans le pays en 2019, en révélant un slogan sous sa chemise. qui disait: “La seule façon de sauver le pays est d’obéir au chef.”

Mais ceux qui souhaitent s’exprimer en faveur des manifestants plutôt que du régime risquent de se mettre eux-mêmes et leurs proches en danger.

“Vous avez quelqu’un comme Ali Karimi, qui a joué pour l’équipe nationale iranienne et le Bayern Munich dans les années 2000”, explique Saemian. “Il a été très, très vocal contre le régime depuis le premier jour.

“Il s’est échappé du pays. Ses biens, d’après ce que je comprends, ont été saisis. Et je ne doute pas que s’il devait un jour retourner dans le pays, il serait arrêté.”

D’autres, comme Hossein Mahini, qui a représenté l’Iran à la Coupe du monde 2014, l’ont déjà fait. Le défenseur a récemment été arrêté, selon Saemian, pour avoir diffusé des opinions sur les réseaux sociaux en faveur des manifestations.

Image:

Sardar Azmoun, qui joue au Bayer Leverkusen, s’est prononcé contre le régime





Parmi les joueurs actuels de l’Iran, Sardar Azmoun du Bayer Leverkusen est le plus important à s’être exprimé.

“Au pire, je serai expulsé de l’équipe nationale, ce qui est un petit prix à payer pour même une seule mèche de cheveux de femme iranienne”, a-t-il écrit sur Instagram, ignorant l’instruction rapportée par la FA iranienne de ne pas commenter publiquement le protestations. “Honte à vous de tuer facilement les gens… Vive les femmes iraniennes.”

Les commentaires ont mis en doute sa place à la Coupe du monde, un rapport affirmant que Carlos Queiroz, de retour pour un deuxième mandat en tant qu’entraîneur-chef de l’Iran, était sous la pression de la fédération iranienne de football pour ne pas le sélectionner.

Azmoun a ensuite supprimé le message, présentant des excuses avant son éventuelle inclusion dans l’équipe, mais ses commentaires n’étaient pas le seul exemple récent de dissidence apparente d’une figure actuelle du football dans le pays.

Saeed Piramoon, joueur de l’équipe iranienne de beach soccer, a célébré son but lors de la victoire de l’Iran contre le Brésil à la Beach Soccer Cup au début du mois en imitant la coupe de ses cheveux – une décision interprétée comme un symbole de soutien aux droits des femmes et qui a suscité une réponse de la fédération nationale de football.

“Les personnes qui n’ont pas suivi l’éthique professionnelle et sportive … seront traitées conformément à la réglementation”, ont-ils déclaré dans un communiqué. “Conformément aux réglementations de la République islamique d’Iran, au Code d’éthique olympique et aux règles de la FIFA, les comportements politiques doivent être évités sur les terrains de sport.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de l’Iran, Carlos Queiroz, a déclaré que ses joueurs avaient le droit de manifester lors de la Coupe du monde tant qu’ils se conformaient aux règles de la FIFA.



Queiroz, pour sa part, a insisté sur le fait que ses joueurs sont “libres de protester” pendant la Coupe du monde s’ils le souhaitent, tant qu’ils se conforment au règlement du tournoi et à “l’esprit du jeu”, mais il reste à voir jusqu’où ils aller – si en effet ils le font.

“Quand je pense à moi, dans une position privilégiée à Manchester, je pense que nous devons être un peu prudents en ce qui concerne ce que nous exigeons des personnes qui sont réellement sur le terrain, car nous n’aurons jamais une image complète en termes de ce qu’ils vivent et des menaces qui vont être proférées », déclare Saemian.

“Certains d’entre eux choisissent toujours d’aller de l’avant et de parler, et ils devraient être applaudis et encouragés à le faire, mais je pense personnellement que nous ne devrions pas adopter une position selon laquelle ils doivent parler, ils doivent faire ‘X’, ‘Y’ ou ‘Z’, parce que nous n’aurons jamais une image complète.”

Quant aux anciens joueurs iraniens, Karimi n’est pas le seul à s’être présenté dans l’opposition.

Cette semaine, Ali Daei et Javad Nekounam, les deux joueurs iraniens les plus capés et icônes nationales, ont rejeté les invitations de la FIFA à assister au tournoi en signe de solidarité avec les manifestants.

Image:

Les Iraniens protestent contre la mort de Mahsa Amini (photo : AP)





Il devient de plus en plus difficile pour le régime de censurer la vague d’opinion en faveur des manifestations et cela pourrait devenir presque impossible lors d’une Coupe du monde au cours de laquelle des manifestations devraient avoir lieu à l’intérieur et à l’extérieur des jeux iraniens.

“Jusqu’à présent en Iran, c’est un mélange soit de ne pas rapporter les manifestations, soit, quand ils le font, de trouver quelque chose qui les discrédite, puis de courir avec cela comme un moyen de montrer aux Iraniens à l’intérieur du pays que les gens qui manifestent à l’extérieur du pays ne le font pas. pas leurs intérêts à cœur », explique Saemian.

“Je suis plus intrigué de voir, si les joueurs ne chantent pas l’hymne national, comment ils réagissent à cela. Vont-ils toujours montrer le match en direct au fur et à mesure? Ou vont-ils couper d’autres images du stade ou du fans pendant que ça se passe ?”

C’est en partie pour cette raison que Saemian estime qu’il est juste que l’équipe nationale soit présente au tournoi.

Queiroz a refusé de répondre aux questions sur les droits des femmes lors de sa dernière conférence de presse, mais les projecteurs sont inévitables.

“La campagne pour l’interdiction de l’Iran de la Coupe du monde a été un sujet de division parmi les Iraniens dans leur ensemble, pas seulement les fans de football”, a déclaré Saemian.

Image:

L’entraîneur-chef de l’Iran, Carlos Queiroz, s’adresse à la presse à Téhéran





“Je suis d’avis que l’équipe n’a pas besoin d’être bannie, mais je pense qu’il est tout aussi important que nous ne rejetions pas ce que la campagne représente et le message qu’elle essaie de faire passer.

“Ce message est ce que nous voulons tous – sensibiliser et faire écho aux voix de ceux qui sont à l’intérieur de l’Iran.

“Je pense personnellement qu’en permettant à l’équipe nationale de participer à des événements comme la Coupe du monde, non seulement vous offrez aux joueurs une plate-forme pour montrer où ils en sont, mais vous verrez des gens protester et s’assurer que presque tous les médias le couvrent. “

Ainsi, alors que l’Iran entame sa campagne de Coupe du monde avec pour objectif d’atteindre les huitièmes de finale pour la première fois de son histoire, les yeux et les esprits risquent d’être ailleurs, sur une lutte politique devenue mêlée au sport.

Suivez l’Angleterre contre l’Iran en direct sur les plateformes numériques de Sky Sports à partir de 9 heures du matin lundi; coup d’envoi 13h