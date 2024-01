L’Iran affirme qu’il n’hésitera pas à recourir à la puissance militaire après les frappes

L’Iran a déclaré avoir lancé ces missiles sur des cibles liées à une attaque terroriste majeure au début du mois, la plus meurtrière jamais enregistrée dans le pays, ainsi qu’en représailles aux assassinats ciblés de commandants iraniens et alliés de l’Iran, que l’Iran a imputé à Israël.

Les analystes affirment que l’Iran marche sur une ligne ténue, espérant déployer ses forces pour montrer aux partisans conservateurs du gouvernement dans son pays qu’il peut frapper ses ennemis – sans s’impliquer directement dans une lutte avec Israël, les États-Unis ou leurs alliés.

Mardi matin, des peintures murales et des banderoles avaient été déployées autour de la capitale iranienne, Téhéran, louant les attaques de missiles et jurant de se venger. Sur la place de Palestine, une fresque murale sur le côté d’un bâtiment représentait un tir de missile. Il portait une légende qui avertissait, en hébreu et en farsi : « Préparez vos cercueils ».

Certains Iraniens conservateurs ont célébré les frappes de missiles comme une vengeance appropriée, une démonstration de force provocatrice contre les ennemis régionaux.

L’un de ces ennemis est l’État islamique, qui a revendiqué la responsabilité d’un attentat à la bombe à Kerman, en Iran, qui a tué près de 100 personnes ce mois-ci. L’Iran a déclaré que ses attaques avaient également visé « des groupes terroristes anti-iraniens dans les territoires occupés de Syrie ». Elle a touché la province syrienne d’Idlib, contrôlée non pas par le président Bachar al-Assad, un proche allié de l’Iran, mais par un groupe d’opposition syrien.

L’Iran a accusé Israël d’être à l’origine de l’assassinat ciblé d’un haut commandant iranien en Syrie en décembre. Mardi, Téhéran a affirmé qu’il visait Israël lors d’une de ses frappes contre la région du Kurdistan, au nord de l’Irak, l’accusant d’y exploiter un avant-poste d’espionnage.

Les autorités irakiennes ont rejeté cette accusation et le pays a retiré son ambassadeur de Téhéran en signe de protestation.

Des militants pakistanais étaient apparemment également dans le collimateur de l’Iran lors d’une des frappes de missiles sur la région du Baloutchistan. L’Iran a déclaré avoir frappé une zone montagneuse isolée qui serait la base de Jaish al-Adl, un groupe militant sunnite qui a revendiqué la responsabilité d’une attaque en décembre qui a tué 11 agents de sécurité à Rask, une ville proche de la frontière iranienne avec le Pakistan.

Le Pakistan a également dénoncé la grève.

Les partisans du gouvernement ont été furieux des récentes attaques en Iran, qui semblent révéler les faiblesses et les failles de sécurité du régime autoritaire des mollahs.

Les bombardements de Kerman, en particulier, ont ébranlé un pays qui s’est efforcé autant que possible de maintenir la stabilité en empêchant les conflits régionaux iraniens de se répandre sur le sol iranien.

L’Iran préfère généralement affronter ses ennemis à distance, en s’appuyant sur les groupes armés qu’il finance et soutient dans la région, notamment le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza et les Houthis au Yémen, plutôt que d’engager ses propres forces.

Pourtant, a déclaré Sanam Vakil, un expert de l’Iran à Chatham House, le fait que l’Iran ait subi une attaque aussi meurtrière de l’État islamique sur son propre sol suggère les risques de ses activités dans la région.

L’Iran a tenté « d’exporter » ses conflits à l’étranger « plutôt que de les gérer plus près de chez lui », a-t-elle déclaré. Pourtant, « la grande ironie pour l’Iran », a-t-elle ajouté, « c’est que sa présence au-delà de ses frontières a entraîné des risques de sécurité de haut niveau à l’intérieur du pays ».