L’Iran affirme que les frappes de missiles montrent qu’il sera « dur et décisif » avec ses ennemis

Après avoir frappé des cibles au Pakistan, en Irak et en Syrie voisins avec des missiles, l’Iran a parlé dur mercredi, mettant en avant – auprès de ses amis et de ses ennemis – non seulement ses capacités militaires mais aussi sa détermination à frapper ses ennemis à volonté.

“Nous sommes une puissance de missiles dans le monde”, a déclaré le ministre iranien de la Défense, Mohammad Reza Ashtiani, aux journalistes après une réunion du Cabinet, selon les médias d’État. « Partout où ils veulent menacer la République islamique d’Iran, nous réagirons, et cette réaction sera certainement proportionnée, dure et décisive. »

La démonstration de force de l’Iran visait à rassurer les conservateurs dans le pays et les militants alliés à l’étranger, et à avertir Israël, les États-Unis et les groupes terroristes que l’Iran riposterait en cas d’attaque, selon deux Iraniens affiliés aux Gardiens de la Révolution qui connaissaient bien la planification. et qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de questions de sécurité sensibles. Les partisans du régime autoritaire des mollahs iraniens ont été irrités par les récentes attaques contre l’Iran qui ont fait apparaître le pays vulnérable, exigeant une réponse énergique.

Inscrivez-vous à la newsletter The Morning du New York Times

Pourtant, malgré tous les missiles lancés et toutes les paroles belliqueuses, l’Iran a une fois de plus semblé s’arrêter avant une escalade majeure qui pourrait attiser davantage un conflit régional qui s’intensifie, centré sur la guerre entre un groupe armé soutenu par l’Iran, le Hamas, et l’ennemi juré de l’Iran. Israël. Les analystes affirment que l’Iran souhaitait que les attaques soient mesurées, en montrant ses muscles sans entrer dans un combat direct avec Israël, les États-Unis ou leurs alliés.

Mardi matin, des peintures murales et des banderoles sont apparues autour de Téhéran, la capitale iranienne, louant les attaques de missiles et jurant de se venger des ennemis de l’Iran. Sur la place de la Palestine, une fresque murale sur un bâtiment représentait un tir de missile, avec une légende avertissant en hébreu et en persan : « Préparez vos cercueils ».

Certains Iraniens conservateurs ont célébré les frappes de missiles comme un avertissement provocateur adressé aux ennemis régionaux.

“Le message était clair”, a déclaré mardi Ruhollah Ahmadzadeh Kermani, un analyste à Téhéran, sur les réseaux sociaux. « La République islamique est juste à côté de votre oreille. Si le faux régime israélien commet une erreur stratégique, il ne verra pas le jour dans les 25 prochains jours, ni dans 25 mois ni dans les années.»

L’Iran a tiré des missiles sur trois pays qui lui sont, à des degrés divers, amis : la Syrie, l’Irak et le Pakistan. Cela rend peu probable des représailles militaires, même si les attaques ont ébranlé les plumes : l’Irak et le Pakistan ont tous deux rappelé leurs ambassadeurs à Téhéran, et le Pakistan a interdit à l’ambassadeur d’Iran, qui se trouvait à l’étranger, de rentrer dans le pays.

Selon l’Iran, l’attaque en Syrie visait le groupe État islamique ; celui du Pakistan a frappé un autre groupe terroriste, Jaish al-Adl ; et celui d’Irak, dans la région kurde du nord, visait ce que Téhéran considère comme une base israélienne de collecte de renseignements.

Dans le passé, l’Iran s’en est souvent pris à ses ennemis par procuration, en s’appuyant sur les groupes armés qu’il finance et soutient – ​​notamment le Hezbollah au Liban, le Hamas dans la bande de Gaza et les Houthis au Yémen – et en niant parfois toute implication dans des attaques.

Mais cette semaine, l’Iran a agi de son propre chef et a annoncé ses actions, présentant publiquement les frappes de missiles comme une vengeance. Il a déclaré avoir attaqué des cibles liées à des attaques terroristes majeures, dont une ce mois-ci qui a été la plus meurtrière jamais connue dans le pays. Il a également déclaré qu’il exerçait des représailles aux assassinats le mois dernier de deux hauts commandants iraniens en Syrie, pour lesquels l’Iran a imputé la responsabilité à Israël.

Le général Amirali Hajizadeh, commandant des forces aérospatiales des Gardiens de la révolution qui ont commandé les attaques iraniennes, a déclaré mardi à la télévision d’État que les attaques secrètes d’Israël contre les installations nucléaires et militaires iraniennes, ainsi que l’assassinat de ses scientifiques nucléaires, étaient planifiées depuis une installation à Erbil. , capitale de la zone semi-autonome du nord de l’Irak contrôlée par les Kurdes, a été frappée. L’Iran a également accusé Israël d’être impliqué dans une récente attaque de l’État islamique.

« Nous avons dû y faire face et riposter avec le sang de nos martyrs », a déclaré Hajizadeh.

Israël n’a pas répondu aux affirmations selon lesquelles la cible d’Erbil était un avant-poste d’espionnage israélien. Les autorités irakiennes ont rejeté cette accusation, affirmant que seuls des civils avaient été tués, notamment un homme d’affaires, sa fille d’un an, sa baby-sitter et un autre homme d’affaires visitant la maison.

Même si le gouvernement irakien n’entretient pas de relations diplomatiques avec Israël, le gouvernement régional kurde entretient depuis longtemps des liens étroits avec Israël. Deux hauts responsables américains ont déclaré au New York Times en 2022 qu’Israël avait mené des opérations de renseignement contre l’Iran depuis le Kurdistan ; Quelques jours plus tôt, l’Iran avait tiré un barrage de missiles sur des cibles dans le nord de l’Irak qui, selon lui, étaient liées à Israël, en représailles à une frappe aérienne israélienne sur une usine iranienne de drones.

La frappe iranienne en Syrie a visé lundi le groupe État islamique et était en représailles aux attentats suicides de ce mois-ci à Kerman, en Iran, qui ont tué près de 100 personnes. L’Iran et ses mandataires ont passé des années à lutter contre l’État islamique en Syrie et en Irak. Le groupe a revendiqué la responsabilité des attentats de Kerman, mais les responsables américains affirment qu’il s’agit probablement de l’œuvre d’une filiale basée en Afghanistan et non de militants en Syrie.

Le gouvernement du président Bachar al-Assad en Syrie n’a émis aucune objection à l’attaque de missiles de cette semaine, qui a frappé une partie du pays contrôlée par un groupe rebelle. Depuis une décennie, Assad s’appuie fortement sur l’Iran pour combattre l’État islamique et d’autres forces d’opposition dans son pays fracturé, où d’autres pays – dont Israël, les États-Unis et la Turquie – ont largué d’innombrables munitions, agissant unilatéralement au nom de la lutte contre le terrorisme. .

Mardi, l’Iran a attaqué ce qu’il prétend être une base au Pakistan de Jaish al-Adl, un groupe militant séparatiste armé de la minorité baloutche que les deux pays luttent depuis des années pour contenir. Le groupe, qui opère dans une région montagneuse isolée à cheval sur la frontière entre les deux pays, a revendiqué la responsabilité d’une attaque en décembre qui a tué 11 agents de sécurité à Rask, une ville du sud-est de l’Iran, près de la frontière.

Mercredi, un colonel des Gardiens de la révolution iraniens a été tué par balle dans la région frontalière, et Jaish al-Adl a revendiqué la responsabilité.

Le Pakistan et l’Iran se sont mutuellement accusés dans le passé d’avoir abrité des militants le long de leur frontière commune, et l’Iran a fait valoir que la faiblesse des mesures de contrôle des frontières pakistanaises avait aidé les militants à mener l’attaque de décembre.

Le Pakistan a dénoncé la frappe de missile iranien. Mais les médias iraniens ont rapporté mercredi que les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont entretenus par téléphone et ont discuté du partage de renseignements sur Jaish al-Adl.

Le risque d’ajouter encore plus de tension dans ses relations semblait en valoir la peine pour un gouvernement iranien désireux d’effacer l’impression laissée par ses échecs en matière de sécurité.

Les attentats à la bombe de l’État islamique à Kerman, en particulier, ont ébranlé un pays qui s’est efforcé autant que possible de maintenir la stabilité en empêchant les conflits régionaux iraniens de se répandre sur le sol iranien. Le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, qui est également commandant en chef des forces armées iraniennes, a évité tout conflit direct avec les États-Unis ou Israël. Mais il s’est engagé à réagir avec force après l’attentat, que plusieurs dirigeants iraniens se sont précipités pour imputer la faute à Israël.

Sanam Vakil, expert de l’Iran à Chatham House, un organisme de recherche basé à Londres, a déclaré que le fait que l’Iran ait subi une attaque terroriste aussi meurtrière sur son propre sol suggère les risques de ses activités dans la région. L’Iran a tenté « d’exporter » ses conflits à l’étranger « plutôt que de les gérer plus près de chez lui », a-t-elle déclaré. Pourtant, « la grande ironie pour l’Iran », a-t-elle ajouté, « c’est que sa présence au-delà de ses frontières a entraîné des risques de sécurité de haut niveau à l’intérieur du pays ».

Pour les Iraniens qui méprisent les dirigeants iraniens pour leur répression politique, leur corruption et leur mauvaise gestion économique, les frappes de représailles n’étaient rien de plus qu’un coup de poing vide.

“La sécurité n’est pas assurée par les missiles”, a déclaré Ali, 55 ans, un vétéran handicapé de la guerre Iran-Irak des années 1980, arguant que la négligence officielle était à l’origine des meurtres commis à Kerman, sa ville natale. « La plus grande erreur de ce régime a été d’oublier le peuple. Ils pensent qu’ils peuvent rester sur place en s’appuyant sur des missiles.»

vers 2024 The New York Times Company