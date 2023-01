L’Iran affirme que des drones porteurs de bombes ont ciblé une usine de défense à Ispahan – National

Des drones porteurs de bombes ont visé une usine de défense iranienne dans la ville centrale d’Ispahan dans la nuit, ont annoncé les autorités dimanche matin, causant des dégâts à l’usine dans un contexte de tensions régionales et internationales accrues engloutissant la République islamique.

Le ministère iranien de la Défense n’a fourni aucune information sur les auteurs présumés de l’attaque, survenue alors qu’un incendie de raffinerie s’est déclaré séparément dans le nord-ouest du pays et qu’un tremblement de terre de magnitude 5,9 a frappé à proximité, tuant trois personnes.

Cependant, Téhéran a été la cible de frappes de drones israéliens présumées au milieu d’une guerre de l’ombre avec son rival au Moyen-Orient alors que son accord nucléaire avec les puissances mondiales s’effondrait. Pendant ce temps, les tensions restent également vives avec l’Azerbaïdjan voisin après qu’un homme armé a attaqué l’ambassade de ce pays à Téhéran, tuant son chef de la sécurité et en blessant deux autres.

Les détails sur l’attentat d’Ispahan, qui s’est produit vers 23h30 samedi, sont restés rares. Un communiqué du ministère de la Défense a décrit trois drones lancés sur l’installation, dont deux ont été abattus avec succès. Un troisième a apparemment réussi à percuter le bâtiment, causant des “dommages mineurs” à son toit et ne blessant personne, a indiqué le ministère.

La branche anglophone de la télévision d’État iranienne, Press TV, a diffusé une vidéo sur téléphone portable montrant apparemment le moment où un drone a frappé le long de l’autoroute très fréquentée Imam Khomeini qui se dirige vers le nord-ouest à partir d’Ispahan, l’une des nombreuses façons pour les conducteurs de se rendre dans la ville sainte de Qom et Téhéran, capitale de l’Iran. Une petite foule se tenait rassemblée, attirée par des tirs antiaériens, regardant une explosion et des étincelles frapper un bâtiment sombre.

“Oh mon Dieu! C’était un drone, n’est-ce pas ? crie l’homme qui filme. “Oui, c’était un drone.”

Ceux qui s’y trouvaient ont fui après la grève.





Ces images de la grève, ainsi que des images des conséquences analysées par l’Associated Press, correspondaient à un site de la rue Minoo, dans le nord-ouest d’Ispahan, à proximité d’un centre commercial comprenant un tapis et un magasin d’électronique.

Les sites de défense et nucléaires iraniens se retrouvent de plus en plus entourés de propriétés commerciales et de quartiers résidentiels alors que les villes du pays s’étendent de plus en plus vers l’extérieur. Certains endroits restent également incroyablement opaques sur ce qu’ils produisent, avec seulement une pancarte portant le logo du ministère de la Défense ou des gardiens de la révolution paramilitaires.

Le ministère de la Défense a seulement qualifié le site d'”atelier”, sans préciser ce qu’il a fait. Ispahan, à environ 350 kilomètres (215 miles) au sud de Téhéran, abrite à la fois une grande base aérienne construite pour sa flotte d’avions de chasse F-14 de fabrication américaine et son centre de recherche et de production de combustible nucléaire.

L’attaque survient après que le ministère iranien des Renseignements a affirmé en juillet avoir démantelé un complot visant à cibler des sites sensibles autour d’Ispahan. Un segment diffusé à la télévision d’État iranienne en octobre comprenait de prétendus aveux de membres présumés du Komala, un parti d’opposition kurde exilé d’Iran et vivant maintenant en Irak, selon lesquels ils prévoyaient de cibler une installation aérospatiale militaire à Ispahan après avoir été entraînés par le Mossad israélien. service de renseignements.





Les militants disent que la télévision d’État iranienne a diffusé des centaines d’aveux forcés au cours de la dernière décennie. Les responsables israéliens ont refusé de commenter l’attaque.

Par ailleurs, la télévision d’État iranienne a déclaré qu’un incendie s’était déclaré dans une raffinerie de pétrole dans une zone industrielle près de la ville de Tabriz, au nord-ouest. Il a déclaré que la cause n’était pas encore connue, car il montrait des images de pompiers essayant d’éteindre l’incendie. Tabriz se trouve à environ 520 kilomètres (325 miles) au nord-ouest de Téhéran.

La télévision d’État a également déclaré que le tremblement de terre de magnitude 5,9 avait tué trois personnes et en avait blessé 816 autres dans les zones rurales de la province de l’Azerbaïdjan occidental, endommageant des bâtiments dans de nombreux villages.

Le gouvernement théocratique de l’Iran est confronté à des défis tant au pays qu’à l’étranger alors que son programme nucléaire enrichit rapidement l’uranium plus près que jamais des niveaux de qualité militaire depuis l’effondrement de son accord atomique avec les puissances mondiales.

Des manifestations à l’échelle nationale ont secoué le pays depuis la mort en septembre de Mahsa Amini, une femme kurdo-iranienne détenue par la police des mœurs du pays. Sa devise, le rial, a chuté à de nouveaux plus bas face au dollar américain. Pendant ce temps, l’Iran continue d’armer la Russie avec le drone porteur de bombes que Moscou utilise lors d’attaques en Ukraine contre des centrales électriques et des cibles civiles.

Israël est soupçonné d’avoir lancé une série d’attaques contre l’Iran, dont un assaut en avril 2021 contre son installation nucléaire souterraine de Natanz qui a endommagé ses centrifugeuses. En 2020, l’Iran a accusé Israël d’une attaque sophistiquée qui a tué son meilleur scientifique nucléaire militaire.

Les responsables israéliens reconnaissent rarement les opérations menées par les unités militaires secrètes du pays ou son agence de renseignement du Mossad. Cependant, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a récemment réintégré le poste de Premier ministre, a longtemps considéré l’Iran comme la plus grande menace à laquelle son pays est confronté. Les États-Unis et Israël viennent également de tenir leur plus grand exercice militaire jamais organisé au milieu des tensions avec l’Iran.





Pendant ce temps, les tensions restent vives entre l’Azerbaïdjan et l’Iran alors que l’Azerbaïdjan et l’Arménie se disputent la région du Haut-Karabakh. L’Iran veut également maintenir sa frontière de 44 kilomètres (27 milles) avec l’Arménie enclavée, ce qui pourrait être menacé si l’Azerbaïdjan s’emparait d’un nouveau territoire par la guerre.

L’Iran a lancé en octobre un exercice militaire près de la frontière azerbaïdjanaise. L’Azerbaïdjan entretient également des liens étroits avec Israël, qui a exaspéré les extrémistes iraniens et a acheté des drones de fabrication israélienne pour son armée.

Anwar Gargash, un haut diplomate émirati, a averti en ligne que l’attaque d’Ispahan représentait un événement de plus dans “l’escalade dangereuse à laquelle la région est témoin”. L’année dernière, les Émirats arabes unis ont été la cible d’attaques de missiles et de drones revendiquées par les rebelles houthis soutenus par l’Iran.

Ce “n’est pas dans l’intérêt de la région et de son avenir”, a écrit Gargash sur Twitter. “Bien que les problèmes de la région soient complexes, il n’y a pas d’alternative au dialogue.”