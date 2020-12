Les forces de sécurité iraniennes ont identifié certaines des personnes impliquées dans l’assassinat, le mois dernier, du plus grand scientifique nucléaire du pays, et un certain nombre de suspects ont déjà été arrêtés, a rapporté un média d’État.

Les personnes derrière l’assassinat du physicien nucléaire Mohsen Fakhrizadeh «Ont été identifiés pour la République islamique d’Iran, et ils recevront certainement une réponse décisive», Hossein Amir Abdullahian, assistant spécial pour les affaires internationales du président du Parlement iranien, a déclaré dans une interview publiée par l’Agence de presse des étudiants iraniens (ISNA), dirigée par l’État. Il n’a pas identifié les suspects ni indiqué combien d’entre eux avaient été arrêtés, ajoutant que la plupart des détails ne seraient pas divulgués jusqu’à la fin de l’enquête.

Fakhrizadeh se rendait à Absard, à l’est de Téhéran, le 27 novembre, lorsque son convoi de véhicules pare-balles a été pris dans une embuscade. Le gouvernement iranien a blâmé Israël pour l’incident, et le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a déclaré que du matériel contrôlé par satellite avait été utilisé dans l’attaque. Un rapport antérieur en provenance de Téhéran indiquait que Fakhrizadeh avait été tué avec une mitrailleuse télécommandée.

Les preuves montrent que «Sionistes» ont été impliqués dans la planification et la perpétration de l’assassinat, a déclaré Abdullahian, mais ils n’auraient pas pu le faire sans la coopération des services de renseignement des États-Unis ou d’ailleurs.

Des responsables anonymes de l’administration Trump ont déclaré à CNN et au New York Times qu’Israël était derrière l’attaque. Ils ont refusé de dire si les responsables américains avaient connaissance à l’avance de l’embuscade.

Le gouvernement iranien envisage « Mesures à plusieurs niveaux » pour se venger de l’assassinat, a déclaré Abdullahian dans l’interview de mardi.

Israël avait précédemment affirmé que Fakhrizadeh dirigeait le projet de développement d’armes nucléaires de l’Iran. Les responsables iraniens ont insisté à plusieurs reprises sur le fait que le pays développe la technologie de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, et non des armes nucléaires. Au moins quatre autres scientifiques iraniens ont été assassinés au cours de la dernière décennie.

Abdullahian a exprimé son pessimisme quant à l’amélioration des relations avec Washington si et quand Joe Biden prendra ses fonctions de président. Il a déclaré que le démocrate avait parlé de s’allier avec les pays européens dans la poursuite de politiques de confrontation avec l’Iran, la Russie et la Chine.

«Pour nous, le critère n’est pas les professions turbulentes des Américains», Abdullahian a déclaré à l’ISNA. «Le critère pour nous est de savoir comment l’Amérique se comportera. Biden et les démocrates doivent dire si leur stratégie est de maintenir l’hostilité envers l’Iran ou d’établir l’amitié et la coopération.

