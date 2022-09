L’Iran accuse les États-Unis d’essayer d’exploiter les troubles liés à la mort de Mahsa Amini

L’Iran a accusé lundi les États-Unis d’utiliser les troubles déclenchés par la mort d’une femme en garde à vue pour tenter de déstabiliser le pays, et a averti qu’il ne resterait pas sans réponse, car les plus grandes manifestations depuis 2019 ne montraient aucun signe de ralentissement.

L’Iran a réprimé les manifestations à l’échelle nationale déclenchées par la mort de la femme kurde Mahsa Amini, âgée de 22 ans, après son arrestation par la police des mœurs qui applique les restrictions strictes de la République islamique sur la tenue vestimentaire des femmes.

L’affaire a suscité une condamnation internationale. L’Iran a déclaré que les États-Unis soutenaient les émeutiers et cherchaient à déstabiliser la République islamique.

“Washington essaie toujours d’affaiblir la stabilité et la sécurité de l’Iran, même si cela n’a pas réussi”, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, à Nour news, qui est affilié à un haut organe de sécurité, dans un communiqué.

Sur sa page Instagram, Kanaani a accusé les dirigeants des États-Unis et de certains pays européens d’avoir abusé d’un incident tragique pour soutenir les “émeutiers” et d’ignorer “la présence de millions de personnes dans les rues et les places du pays en soutien au système”. “

L’Allemagne a convoqué lundi l’ambassadeur d’Iran à Berlin au sujet de la répression, a déclaré un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères.

Interrogé sur la possibilité de nouvelles sanctions contre Téhéran en réponse aux troubles, le porte-parole a déclaré “nous examinerons toutes les options” avec d’autres États de l’Union européenne.

La semaine dernière, les États-Unis ont imposé des sanctions à la police des mœurs iranienne suite à des allégations d’abus de femmes iraniennes, affirmant qu’elles tenaient l’unité pour responsable de la mort d’Amini.

Les plus grandes manifestations depuis trois ans

L’Iran a convoqué dimanche les ambassadeurs britannique et norvégien pour ce qu’il a qualifié d’ingérence et de couverture médiatique hostile des troubles.

Les manifestations antigouvernementales sont les plus importantes à balayer le pays depuis les manifestations sur les prix du carburant en 2019, lorsque Reuters a rapporté que 1 500 personnes avaient été tuées lors d’une répression contre les manifestants – l’épisode de troubles internes le plus sanglant de l’histoire de la République islamique.

Au moins 41 personnes ont été tuées lors des derniers troubles, qui ont commencé le 17 septembre, selon la télévision d’État.

Le président Ebrahim Raisi a déclaré que l’Iran garantissait la liberté d’expression et qu’il avait ordonné une enquête sur la mort d’Amini.

Appel de grève

Un principal syndicat d’enseignants iranien, dans un communiqué publié dimanche sur les réseaux sociaux, a appelé les enseignants et les étudiants à organiser la première grève nationale depuis le début des troubles, lundi et mercredi.

Les femmes ont joué un rôle de premier plan dans les manifestations, agitant et brûlant leurs voiles.

Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, la sœur d’un homme tué lors des manifestations anti-gouvernementales, Javad Heydari, s’est coupé les cheveux sur sa tombe au mépris du code vestimentaire islamique conservateur de l’Iran. Reuters n’a pas pu vérifier l’authenticité de la vidéo.

L’État a organisé des rassemblements pour tenter de désamorcer la crise.

Bien que les manifestations contre la mort d’Amini constituent un défi majeur pour le gouvernement, les analystes ne voient aucune menace immédiate pour les dirigeants du pays, car les forces de sécurité d’élite iraniennes ont réprimé les manifestations dans le passé.

L’Iran a accusé les dissidents kurdes iraniens armés d’être impliqués dans les troubles, en particulier dans le nord-ouest, où vivent la plupart des 10 millions de Kurdes iraniens.

Les gardiens de la révolution iraniens ont lancé une attaque d’artillerie et de drones contre des bases de l’opposition militante iranienne dans la région kurde du nord de l’Irak, a rapporté l’agence de presse semi-officielle Tasnim.