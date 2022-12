L’Iran accuse les Etats-Unis de “guerre de propagande”

Téhéran a rejeté les allégations de Washington selon lesquelles il aide Moscou dans le conflit ukrainien

Les affirmations du directeur de la CIA, William Burns, concernant l’assistance présumée de Téhéran à Moscou dans le conflit ukrainien sont totalement infondées, a déclaré dimanche le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani. Il a ajouté que de telles déclarations visent à détourner l’attention des propres politiques agressives de Washington.

La semaine dernière, Burns a déclaré à PBS que les États-Unis “assez inquiet” sur l’implication présumée de l’Iran dans le conflit ukrainien. Il a également mis en garde contre les signes de “un partenariat de défense à part entière entre la Russie et l’Iran.” Pour étayer sa cause, il a affirmé que “[the] Iraniens [are] fournir des drones aux Russes », une allégation que Téhéran nie.

“Les responsables américains, dans la continuité de leurs revendications politiques sans fondement et de leurs mesures illégales contre la République islamique d’Iran, remettent en question la défense conventionnelle et la coopération militaire entre l’Iran et la Russie”, dit Kanani.

Il a ensuite dénoncé ce qu’il a qualifié de “La guerre de propagande des Américains, qui est basée sur le mensonge et la tromperie.” Selon le porte-parole, les insinuations visent à accumuler la pression politique sur l’Iran, et “alimentent l’iranophobie et dissimulent leur attitude belliciste.”

Lire la suite Les États-Unis sanctionnent la Russie pour des drones iraniens

Kanaani a également déclaré que si Moscou et Téhéran coopèrent dans un certain nombre de domaines, y compris la défense, le partenariat ne représente aucune menace pour un tiers, ajoutant que l’Iran ne demanderait la permission à personne d’établir des relations avec des pays étrangers.

Ces derniers mois, des responsables occidentaux et ukrainiens ont accusé à de nombreuses reprises Téhéran d’avoir envoyé des drones en Russie pour être déployés sur le champ de bataille en Ukraine. Cependant, l’Iran a déclaré à plusieurs reprises qu’il était neutre dans le conflit ukrainien, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian affirmant que “il devrait y avoir une solution politique à cette crise.”

Plus tôt ce mois-ci, le ministre a également critiqué l’Occident pour “incontrôlé” livraisons d’armes à l’Ukraine, ajoutant que cette assistance avait « a encore compliqué la situation » dans le pays.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que toutes les armes utilisées par les troupes russes en Ukraine provenaient de stocks nationaux.