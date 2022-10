L’Iran accuse l’ancien footballeur Ali Karimi d’avoir «dirigé» des manifestations: rapports

L’Iran a inculpé par contumace l’ancienne star du football Ali Karimi pour son soutien aux manifestations contre la mort de Mahsa Amini en garde à vue, ont rapporté les médias iraniens.

Une vague de troubles a secoué l’Iran depuis que la mort de la femme kurde de 22 ans a été annoncée le 16 septembre après son arrestation à Téhéran pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict de la république islamique pour les femmes.

La justice iranienne a accusé l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich d’être “un dirigeant éminent des récentes émeutes”, a déclaré mardi l’agence de presse Mehr.

Karimi, qui aurait déménagé aux Émirats arabes unis il y a quelques mois, a été accusé de « faire entendre la voix de l’ennemi et d’encourager » le mouvement de protestation, a ajouté Mehr.

L’ancien joueur et entraîneur de 43 ans a utilisé à plusieurs reprises Instagram, où il compte plus de 13 millions de followers, pour soutenir les manifestations et condamner la mort d’Amini, affirmant que “rien ne peut effacer cette honte”.

Le quotidien ultraconservateur Kayhan a accusé mercredi Karimi d’avoir « mené les émeutes » et « versé de l’huile sur les flammes des troubles », qui ont entraîné « la mort et le martyre de jeunes ».

La violence de la rue a fait des dizaines de morts – principalement des manifestants mais aussi des membres des forces de sécurité – et des centaines d’arrestations.

Après les prières du vendredi de la semaine dernière, “un groupe” de partisans du régime s’est rassemblé devant la maison de Karimi à Téhéran, scandant “mort à l’organisateur de la sédition”, a rapporté Mehr.

Karimi , le joueur de l’année 2004 de la Confédération asiatique de football , est le troisième joueur le plus récompensé de l’équipe nationale iranienne et le cinquième meilleur buteur. Il a joué en Allemagne entre 2005 et 2007.

De nombreux sportifs iraniens ainsi que des acteurs et cinéastes ont apporté leur soutien au mouvement, demandant aux autorités d’écouter les revendications du peuple.

La semaine dernière, l’agence de presse officielle IRNA a déclaré que l’ancien footballeur Hossein Maahini avait été arrêté “sur ordre des autorités judiciaires pour avoir soutenu et encouragé des émeutes sur ses pages de réseaux sociaux”.

