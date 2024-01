L’Iran accuse Israël d’être responsable de la frappe de Damas qui a tué cinq gardiens de la révolution

L’Iran a accusé Israël d’avoir tué cinq membres de ses Gardiens de la révolution d’élite et un certain nombre de forces syriennes lors d’une frappe aérienne visant un bâtiment à Damas.

Tasnim, une agence de presse iranienne affiliée aux gardes, a qualifié les Iraniens tués samedi de « conseillers militaires ». Les gardes ont confirmé la mort de ses membres, imputant un raid aérien israélien, mais n’ont pas donné leur classement.

La télévision d’État iranienne a déclaré que le site touché par la frappe était un immeuble résidentiel utilisé par des membres des gardes.

Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que la République islamique n’abandonnerait pas « les actes criminels et terroristes ». . . sans réponse » et que les États-Unis étaient complices.

Cette attaque constitue la dernière escalade des hostilités régionales qui ont éclaté depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre.

Le raid sur Damas intervient quatre jours après que les gardes ont lancé un barrage de missiles contre ce qu’ils ont décrit comme un « centre d’espionnage » israélien à Erbil, capitale de la région du Kurdistan irakien.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que le raid était une « tentative désespérée de propager l’instabilité dans la région », selon les médias d’État.

Son porte-parole Nasser Kanaani a ajouté que l’Iran se réservait le droit de riposter contre « le terrorisme organisé du régime sioniste au bon moment et au bon endroit ».

Israël n’a pas immédiatement commenté cette frappe. En général, il ne confirme ni ne nie les accusations selon lesquelles il aurait commis des assassinats ou des frappes contre l’Iran.

Le bâtiment résidentiel frappé à Damas se trouve dans le quartier étroitement gardé de Mazzeh, où se trouvent de nombreuses ambassades étrangères.

Les gardes ont identifié les conseillers militaires tués comme étant Hojjatollah Omidvar, Ali Aqazadeh, Hossein Mohammadi, Saeed Karimi et Mohammad Amin Samadi.

Les forces iraniennes sont actives en Syrie depuis que la République islamique a déployé des troupes dans cet État arabe pour soutenir le président Bachar al-Assad après qu’un soulèvement populaire de 2011 s’est transformé en guerre civile.

Israël et l’Iran sont engagés dans une confrontation de plus en plus ouverte au Moyen-Orient au cours de la dernière décennie, et les forces israéliennes ont mené de nombreuses frappes aériennes contre les forces affiliées à l’Iran.

Les tensions entre les deux États se sont encore intensifiées depuis le début de la guerre à Gaza, alors que des groupes militants soutenus par l’Iran dans la région ont lancé des attaques contre Israël, les forces américaines et les navires commerciaux.

Samedi, les forces américaines stationnées sur la base aérienne d’Ain al-Asad, dans l’ouest de l’Irak, ont été attaquées par des militants soutenus par l’Iran. Un groupe connu sous le nom de « Résistance islamique en Irak » s’est attribué le mérite de l’attaque.

La semaine dernière, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël « attaquait » l’Iran.

« Qui a dit que nous n’attaquions pas l’Iran ? Nous attaquons », a-t-il déclaré aux journalistes. « L’Iran est la tête de la pieuvre et vous voyez ses tentacules partout, des Houthis au Hezbollah en passant par le Hamas. »

Les responsables iraniens ont déclaré que Téhéran voulait éviter qu’une guerre régionale plus large n’éclate et ne voulait pas être entraîné dans un conflit direct avec Israël ou les États-Unis. Mais les risques d’une conflagration plus large se sont accrus.

En décembre, une frappe israélienne présumée près de Damas a tué deux gardes. Un autre, le jour de Noël, a tué Razi Mousavi, un haut commandant iranien. Les responsables iraniens avaient déclaré à l’époque que le militant assassiné était un « conseiller » du gouvernement d’Assad et avaient blâmé Israël pour l’assassinat, ajoutant qu’ils se réservaient le droit de répondre de la même manière.

Ce mois-ci, une frappe israélienne présumée a tué Saleh al-Arouri, un haut responsable politique du Hamas, dans le sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah, le mouvement militant libanais qui est le principal mandataire de l’Iran.

Des roquettes sont tirées depuis la Syrie vers le nord d’Israël depuis le 7 octobre.

Des images circulant sur les réseaux sociaux et dans les médias syriens montraient des ambulances et des camions de pompiers rassemblés près du bâtiment rasé à Damas. Les médias syriens ont rapporté que plusieurs autres personnes avaient été blessées et tuées lors de l’attaque.