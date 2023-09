L’Iran accuse Israël de complot de sabotage de missiles

Le projet présumé visait à installer secrètement des pièces explosives dans des armes iraniennes.

L’Iran accuse les services secrets israéliens de comploter pour vendre « défectueux » des pièces détachées pour le programme de missiles balistiques de Téhéran par l’intermédiaire d’un fournisseur étranger, affirmant que les composants défectueux étaient conçus pour exploser.

Le vice-ministre de la Défense, le général de brigade Reza Talaei-Nik, a diffusé ces allégations jeudi soir à la télévision d’État, affirmant que les renseignements iraniens avaient découvert un « pluriannuel » opération de sabotage destinée à perturber le développement militaire du pays.

« Nos forces de renseignement ont détecté les connecteurs avant qu’ils n’entrent dans le système de missile », » a déclaré le responsable, faisant référence aux pièces défectueuses du missile. « L’ennemi n’a pas compris que nous avions détecté [their plot]ce qui veut dire qu’ils voulaient nous surprendre avec une opération sur les systèmes de défense mais ils ont été pris par surprise.»

Il a ajouté que l’opération aurait paralysé l’équipement militaire avancé et aurait coûté au gouvernement des millions de dommages si elle était passée inaperçue, et a déclaré que le ministère de la Défense avait déjà identifié et retiré les connecteurs problématiques du programme de missiles.

Talaei-Nik a poursuivi en expliquant que Téhéran avait été informé pour la première fois de la possibilité d’un tel sabotage il y a neuf ans, lorsque les agences de renseignement ont découvert que le Mossad israélien « Je me concentrais sur certains sujets liés à l’industrie de la défense, notamment le connecteur. » Il a déclaré que des agents israéliens travaillaient à travers un « réseau professionnel » qui se faisait passer pour un fournisseur étranger légitime et incluait subrepticement les pièces défectueuses dans les expéditions vers l’Iran.

Le chef adjoint de la Défense a ajouté que Téhéran n’hésiterait pas à engager des poursuites judiciaires contre tout État susceptible d’avoir collaboré au complot. Bien qu’il n’ait pas précisé les autres pays impliqués, un rapport du New York Times de 2019 indiquait que le président américain de l’époque, Donald Trump, avait relancé « un programme américain secret visant à saboter les missiles et roquettes iraniens » créé pour la première fois sous le président George W. Bush. On ne sait pas si le même projet se poursuivra sous le successeur de Trump.

Le prétendu plan de sabotage israélien a été rapporté pour la première fois par les médias iraniens en début de semaine, citant un responsable anonyme de l’Organisation du renseignement du ministère de la Défense. La source a indiqué que le fournisseur de pièces détachées travaillait « sous les ordres directs du Mossad » le réclamant « destiné à transformer les missiles produits en engins explosifs pour nuire aux lignes industrielles et aux employés travaillant dans ce domaine ».

Une émission diffusée sur la télévision d’État iranienne a également montré les pièces en question, affirmant qu’elles étaient « responsable de la connexion du [computer] réseau de missiles balistiques de fabrication iranienne, ainsi que de drones.

Téhéran a accusé Tel-Aviv d’une longue série d’opérations de sabotage similaires dans le passé, notamment après une grande explosion au complexe militaire iranien de Parchin l’année dernière. D’autres explosions mystérieuses ont également ébranlé les programmes spatial et nucléaire du pays, bien que les responsables israéliens aient constamment nié toute implication.