L’Iran accuse Israël d’avoir frappé un drone sur le site militaire d’Ispahan

Ces attaques visent à envoyer « un message au régime de Téhéran » qu’Israël a « accès à leurs sites sensibles et que leurs défenses aériennes ne sont pas impénétrables », a déclaré Nadimi plus tôt cette semaine. Un centre de recherche affilié au programme spatial civil iranien se trouve en face du complexe, qui, selon Nadimi, est “très actif dans le soutien de l’armée et du Corps des gardiens de la révolution islamique”.

Les Forces de défense israéliennes ont refusé de commenter l’attaque. Depuis l’effondrement de l’accord nucléaire de 2015 entre Téhéran et les puissances mondiales, Israël a mené des attaques contre les installations du programme nucléaire iranien et d’autres sites dans le cadre d’une guerre de l’ombre en cours. La campagne s’est intensifiée après le retrait de Washington de l’accord sur le nucléaire en 2018.

La lettre de l’Iran exigeait que le Conseil de sécurité de l’ONU assume la responsabilité de condamner “les déclarations bellicistes et les actes de terrorisme d’Israël” et son recours à la force contre “des infrastructures critiques et des installations nucléaires pacifiques”. Il a également souligné son droit de défendre sa sécurité nationale et de répondre « partout et chaque fois que cela est jugé nécessaire ».