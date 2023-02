L’Iran accuse Israël d’avoir frappé un drone filmé et menace de représailles

L’Iran a accusé jeudi Israël d’avoir frappé une usine militaire près de la ville d’Ispahan au cours du week-end et a menacé de se venger, affirmant qu’il “se réserve son droit légitime et inhérent” de réagir.

Des rapports ont fait surface plus tôt cette semaine citant un responsable américain qui a attribué l’attaque à Israël, mais l’accusation de Téhéran pourrait prolonger ce qui semble être devenu une guerre secrète entre les nations du Moyen-Orient.

“Les premières enquêtes suggèrent que le régime israélien était responsable de cette tentative d’agression”, a déclaré l’ambassadeur iranien Amir Saeid Iravani dans une lettre aux Nations unies, bien qu’il n’ait pas cité les preuves dont dispose Téhéran pour étayer ses accusations.

“La République islamique d’Iran se réserve son droit légitime et inhérent… de défendre sa sécurité nationale et de répondre résolument à toute menace ou action illicite du régime israélien, où et quand cela est jugé nécessaire”, a-t-il ajouté.

Israël a déjà lancé des attaques contre l’Iran, concentrant ses efforts en particulier sur le programme nucléaire iranien après l’effondrement de l’accord nucléaire de 2015 après le retrait des États-Unis en 2018.

Israël n’a pas commenté la frappe de samedi et les détails restent rares, bien que selon le ministère iranien de la Défense, trois drones aient été lancés sur le bâtiment militaire avant que deux d’entre eux ne soient arrêtés.

Un drone a frappé le bâtiment, causant des “dommages mineurs” au toit et aucune victime n’a été signalée.

On ne sait pas ce qui a été produit ou quelle était la cible dans l’usine militaire.

Iravani a déclaré que l’attaque “par le régime sioniste [Israel] va à l’encontre du droit international.”

Les médias iraniens ont déclaré que l’attaque avait été menée à l’aide de “quadcoptères équipés de bombes”, qui sont des drones à quatre rotors et actionnés à courte distance à l’aide d’une télécommande.

En juillet, l’Iran a affirmé avoir arrêté un complot visant à cibler des sites sensibles à Ispahan, alléguant qu’un groupe de forces kurdes exilées d’Iran avait été formé par l’agence de renseignement israélienne Mossad.

Des membres du groupe sont apparus à la télévision d’État pour avouer les allégations. Mais les groupes de défense des droits de l’homme ont contré ces aveux apparents et ont souligné que l’Iran a longtemps utilisé la force brute pour contraindre des déclarations publiques similaires.

On pense que l’Iran développe son programme nucléaire malgré les efforts internationaux pour bloquer Téhéran, et mercredi, le chien de garde nucléaire de l’ONU a déclaré qu’un inspecteur avait trouvé des signes inquiétants de développement dans une installation souterraine à Fordo, à environ 200 km au sud de Téhéran.

L’inspecteur aurait trouvé deux cascades de centrifugeuses IR-6 avancées “interconnectées d’une manière sensiblement différente du mode de fonctionnement déclaré par l’Iran à l’Agence en novembre de l’année dernière”.

L’Agence internationale de l’énergie atomique n’a pas précisé ce que cette découverte pourrait signifier.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.