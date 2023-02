L’Iran accuse Israël d’avoir attaqué un drone et menace de représailles

DUBAÏ, Émirats arabes unis – L’Iran a accusé jeudi Israël d’une attaque de drones qui a visé un atelier militaire dans sa ville centrale d’Ispahan au cours du week-end, avertissant qu’il “se réserve son droit légitime et inhérent” à exercer des représailles.

Les responsables israéliens ont refusé de commenter. Cependant, Israël a mené une série d’attaques visant le programme nucléaire iranien et d’autres sites depuis l’effondrement de l’accord nucléaire de Téhéran avec les puissances mondiales en 2015 dans le cadre d’une guerre de l’ombre de plusieurs années entre les rivaux du Moyen-Orient.

Les détails sur l’attentat d’Ispahan, qui s’est produit vers 23h30 samedi, restent encore rares, quelques jours après l’assaut. Un communiqué du ministère de la Défense indique que trois drones ont été lancés sur l’installation, dont deux ont été abattus avec succès. Un troisième a apparemment réussi à percuter le bâtiment, causant des “dommages mineurs” à son toit et ne blessant personne, a indiqué le ministère.

L’agence de presse publique iranienne IRNA a décrit plus tard les drones comme des “quadcoptères équipés de bombes”. Les quadricoptères, qui tirent leur nom de leurs quatre rotors, fonctionnent généralement à courte portée par télécommande. La télévision d’État iranienne a ensuite diffusé des images de débris de drones, qui ressemblaient à des quadricoptères disponibles dans le commerce.

On ne sait pas ce que l’atelier a produit. Iravani n’y a fait référence que comme “un complexe d’ateliers du ministère iranien de la Défense” dans sa lettre.

Un segment diffusé à la télévision d’État iranienne en octobre comprenait de prétendus aveux de membres présumés du Komala, un parti d’opposition kurde exilé d’Iran et maintenant basé en Irak, selon lesquels ils prévoyaient de cibler une installation aérospatiale militaire à Ispahan après avoir été entraînés par l’armée israélienne. Service de renseignement du Mossad. Cependant, les militants affirment que l’Iran a diffusé des centaines d’aveux forcés à la télévision d’État au cours de la dernière décennie.

La lettre d’Iravani au secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et au Conseil de sécurité a averti que Téhéran pourrait répondre à l’attaque.

“La République islamique d’Iran réserve son droit légitime et inhérent (…) de défendre sa sécurité nationale et de répondre résolument à toute menace ou action illicite du régime israélien, où et quand cela est jugé nécessaire”, lit-on dans la lettre.