L’Iran accuse Israël d’avoir attaqué en juin un site nucléaire civil

Le pays a, quant à lui, lutté pour endiguer ce qu’il décrit comme une campagne menée par Israël contre son programme nucléaire. Plus tôt cette année, l’installation nucléaire souterraine iranienne de Natanz a connu une mystérieuse panne d’électricité qui a endommagé certaines de ses centrifugeuses. En juillet dernier, des incendies inexpliqués ont frappé l’usine d’assemblage de centrifugeuses avancées de Natanz, que les autorités ont qualifiées plus tard de sabotage. L’Iran est en train de reconstruire cette installation au plus profond d’une montagne voisine.