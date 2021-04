Dans des commentaires cités lundi par l’agence de presse officielle de la République islamique (IRNA), le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a imputé l’attaque à Israël, affirmant que «les sionistes veulent se venger du peuple iranien pour son succès dans la levée des sanctions oppressives. , mais nous ne le permettrons pas et nous nous vengerons des sionistes eux-mêmes.

L’histoire continue sous la publicité

Dimanche, le radiodiffuseur public israélien Kan, citant des sources de renseignement israéliennes et américaines anonymes, a rapporté qu’Israël était à l’origine de la cyberattaque contre l’installation de Natanz et que «le Mossad était impliqué». Les sources ont déclaré que les dommages causés aux centrifugeuses sur le site à la suite de l’attaque étaient «importants» et retarderaient les efforts iraniens pour enrichir l’uranium. Les affirmations n’ont pas pu être confirmées immédiatement.

L’attaque présumée a jeté une ombre sur les négociations tendues en cours à Vienne visant à relancer l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et six puissances mondiales. C’était la deuxième attaque israélienne présumée contre l’Iran en moins d’une semaine: mardi, quelques heures avant le début des pourparlers de Vienne, un navire iranien a été endommagé par une explosion en mer Rouge.

En Europe, on craignait profondément que les attaques ne sabotent le travail délicat consistant à redonner vie à l’accord nucléaire.

L’histoire continue sous la publicité

«Nous suivons cela de très près et avec inquiétude», a déclaré Peter Stano, un porte-parole de la Commission européenne, qui préside les pourparlers à Vienne. «Toute tentative de les faire dérailler, de les saper, doit être totalement rejetée. Et toutes les questions liées au programme nucléaire iranien doivent être résolues par des moyens diplomatiques, car il n’y a pas d’autre alternative, pas d’alternative durable.

L’attaque présumée a également coïncidé avec un voyage de deux jours en Israël du secrétaire à la Défense Lloyd Austin, qui est devenu le premier haut responsable de l’administration Biden à visiter le pays. Lors d’une conférence de presse avec le président Benjamin Netanyahu lundi, Austin a déclaré que sa visite visait à «réaffirmer l’engagement de l’administration envers Israël et le peuple israélien».

«Je voulais souligner mon engagement personnel à renforcer la sécurité d’Israël et à assurer l’avantage militaire qualitatif d’Israël», a-t-il déclaré.

L’histoire continue sous la publicité

Yoel Guzansky, ancien chef du bureau iranien du Conseil de sécurité nationale d’Israël et chercheur principal à l’Institut d’études sur la sécurité nationale, a déclaré que les informations faisant état de l’implication du Mossad dans le black-out de Natanz indiquent une mesure rare pour contourner la censure militaire d’Israël et revendiquer officieusement la responsabilité.

«S’il a été autorisé, Israël veut que son nom soit lié à l’attaque et qu’il gagne quelque chose, que ce soit vis-à-vis de l’Iran ou des États-Unis. Si ce n’est pas autorisé, c’est un problème de brèche de sécurité, mais de toute façon, c’est un problème». il a dit. « Ce n’est pas sain de se vanter, mais vous forcez également votre adversaire à faire quelque chose, et je suis sûr qu’il le fera. »

Alors que les responsables iraniens ont reconnu que des centrifugeuses avaient été endommagées, Ali Akbar Salehi, le chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, a déclaré lundi que des systèmes électriques de secours avaient été mis en service par la suite et que «l’enrichissement à Natanz ne s’était pas arrêté et progressait vigoureusement». selon l’IRNA.

L’histoire continue sous la publicité

Dans un point de presse lundi, Saeed Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a qualifié l’attaque présumée du site de Natanz «d’acte audacieux de terrorisme nucléaire sur le sol iranien» et parmi les «crimes contre l’humanité que le régime israélien commet depuis de nombreuses années maintenant».

Il n’y a pas eu de victimes ou de contamination nucléaire à la suite de l’attaque, mais cela aurait pu «entraîner une situation catastrophique», a-t-il déclaré.

Khatibzadeh a ajouté que certaines des centrifugeuses d’ancienne génération avaient été endommagées mais seraient remplacées par des plus récentes.

Samedi, la veille de la panne d’électricité et de la journée nationale iranienne de la technologie nucléaire, de nouvelles centrifugeuses plus modernes ont été testées à l’usine de Natanz, avec une capacité de raffinage de l’uranium à un rythme beaucoup plus rapide.

«Nous avons bien sûr vu les rapports de l’incident à l’installation d’enrichissement de Natanz», a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. «Les États-Unis n’ont été impliqués d’aucune manière. Nous n’avons rien à ajouter sur les spéculations sur les causes ou l’impact. «

L’histoire continue sous la publicité

L’administration n’a « reçu aucune indication d’un changement » dans la participation iranienne aux négociations sur l’accord nucléaire, a-t-elle ajouté.

L’escalade d’une guerre de l’ombre entre Israël et l’Iran, y compris des attaques maritimes de plus en plus médiatisées, pourrait menacer ce que Washington et Téhéran ont déclaré être de modestes progrès dans les négociations à Vienne.

Le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord nucléaire en 2018 et a imposé des centaines de nouvelles sanctions à Téhéran dans le cadre d’une campagne de «pression maximale».

L’Iran a insisté sur le fait qu’il était toujours attaché à l’accord, mais a déclaré qu’il abandonnerait progressivement certains éléments de l’accord. Il a augmenté à la fois la quantité et la qualité de son uranium enrichi, passant de l’enrichissement de 3,67 pour cent stipulé dans l’accord nucléaire à 20 pour cent. Les délicates négociations à Vienne, négociées par les puissances européennes, tentent de trouver une formule qui lèverait les sanctions américaines tout en ramenant l’Iran en conformité avec les termes de l’accord.

L’histoire continue sous la publicité

Israël est fermement opposé à l’accord nucléaire.

«Au Moyen-Orient, il n’y a pas de menace plus grave, plus dangereuse, plus pressante que celle posée par le régime fanatique en Iran. L’Iran n’a jamais renoncé à sa quête d’armes nucléaires et de ses missiles pour les délivrer », a déclaré Netanyahu lundi. L’Iran a déclaré que son programme nucléaire était destiné à des fins civiles pacifiques.

L’explosion de la semaine dernière qui a endommagé le navire iranien en mer Rouge a été causée par des mines, ont déclaré des responsables iraniens. En juillet, une mystérieuse explosion dans l’installation de Natanz a également été décrite par l’Iran comme un sabotage.