L’Iran accuse des femmes journalistes qui ont aidé à révéler l’histoire d’Amini d’être des espions de la CIA

Les deux journalistes iraniennes qui ont aidé à révéler l’histoire de Mahsa Amini, la femme iranienne kurde de 22 ans dont la mort sous la garde de la soi-disant police des mœurs le mois dernier a déclenché un soulèvement national, ont été officiellement accusées vendredi soir d’être de la CIA. les espions et les « principales sources d’informations pour les médias étrangers » – le premier étant un crime passible de la peine de mort en Iran.

Les journalistes Niloofar Hamedi et Elahe Mohammadi sont détenus dans la tristement célèbre prison iranienne d’Evine depuis fin septembre, alors que les chefs religieux iraniens ont lutté pour contenir une vague de colère publique et de protestations appelant à leur renversement. Les femmes et les jeunes Iraniens ont été à l’avant-garde du soulèvement, les manifestations les plus longues depuis des décennies.

Dans la déclaration commune envoyé aux médias iraniens vendredi soir, heure locale, le ministère iranien du renseignement et l’agence de renseignement des gardiens de la révolution islamique, les gardiens très redoutés de l’État de sécurité iranien, ont accusé la CIA d’avoir orchestré les reportages de Hamedi et Mohammadi, et ont déclaré que “les services d’espionnage alliés et des mandataires fanatiques », a planifié les troubles nationaux sans chef.

Alors que les manifestations secouent l’Iran, sa force de sécurité la plus redoutée est à l’affût

La CIA, ainsi que les agences d’espionnage britanniques, israéliennes et saoudiennes, « prévoyaient largement de déclencher une émeute nationale en Iran dans le but de commettre des crimes contre la grande nation iranienne et son intégrité territoriale, ainsi que de jeter les bases de l’intensification de pressions extérieures », a accusé la déclaration non fondée. Il a également affirmé sans fournir de preuves que les deux journalistes avaient été formés à l’étranger et envoyés pour provoquer la famille d’Amini et répandre la désinformation.

Les rédacteurs en chef de Hamedi et de Mohammadi ont nié les accusations samedi et ont déclaré que les journalistes ne faisaient que leur travail.

“Ce qu’ils ont qualifié de preuve pour leurs accusations est la définition exacte du devoir professionnel des journalistes”, a déclaré l’Association des journalistes d’Iran. dans un communiqué samedi.

Des journalistes de deux organes de presse iraniens à l’extérieur du pays qui ont été parmi les premiers à rendre compte du cas d’Amini ont également condamné les accusations et déclaré au Washington Post que ni Hamedi ni Mohammadi n’étaient leurs sources d’origine.

“C’est une menace pour d’autres journalistes, d’autres médias que s’ils continuent à publier les nouvelles… ils vont avoir ces accusations”, a déclaré Aida Ghajar, journaliste basée en France pour le média Iran Wire, lancé par un ancien Journaliste de Newsweek.

“Ce scénario” consistant à qualifier les journalistes d’espions étrangers “est le scénario que le régime iranien utilise toujours contre les journalistes”, a-t-elle ajouté.

Mohsen Moheimany, un journaliste d’Iran International, basé à Londres, une autre cible fréquente de la propagande de l’État iranien, a également déclaré qu’ils s’appuyaient sur leurs propres sources et ont qualifié les accusations de “réprimer les médias et l’opposition”.

Dans un signe peut-être inquiétant, le chef des Gardiens de la révolution a averti samedi qu'”aujourd’hui est le dernier jour des émeutes” – la déclaration la plus dure du corps à ce jour signalant qu’il pourrait intensifier sa répression de grande envergure contre les manifestations, maintenant dans leur septième semaine .

Des groupes de défense des droits affirment que plus de 200 personnes, dont des dizaines d’enfants, ont été tuées et plus de 12 000 personnes arrêtées. Les autorités ont commencé lundi à émettre les premières accusations contre quelque 500 manifestants détenus.

Environ 45 journalistes iraniens figurent parmi les personnes arrêtées, selon le Comité pour la protection des journalistes basé à New York. La plupart des médias d’information américains, y compris le Washington Post, ne sont pas autorisés à faire des reportages en Iran, où les pannes généralisées de communication cellulaire et Internet ces dernières semaines ont rendu les reportages extrêmement difficiles.

Le correspondant du Washington Post, Jason Rezaian, a déjà été détenu à la prison d’Evin pendant 544 jours sous de fausses accusations d’être un espion américain.

Hamedi, un journaliste du quotidien réformiste Shargh, a publié le 16 septembre un rapport largement partagé depuis l’hôpital Kasra de Téhéran, où Amini est décédé après avoir été hospitalisé le 13 septembre alors qu’il était en garde à vue pour une violation présumée des vêtements. Hamedi a également partagé une photo de la famille désemparée d’Amini à l’hôpital sur son compte Twitter depuis désactivé.

Les autorités iraniennes ont affirmé qu’Amini avait eu une crise cardiaque ; sa famille a déclaré que la police avait battu à mort leur fille, également connue sous son nom kurde, Jina.

Mohammadi, journaliste à Ham Mihan, un autre quotidien aligné sur les politiciens réformistes iraniens, a rapporté le 17 septembre les funérailles d’Amini dans sa ville natale de Saqqez, dans la province du nord-ouest du Kurdistan. Les forces de sécurité ont attaqué les funérailles, où les personnes en deuil ont crié des slogans contre la République islamique et les femmes ont retiré leur foulard obligatoire lors de la première grande manifestation du soulèvement.

Les forces de sécurité ont arrêté Hamedi le 22 septembre et Mohammadi le 29 septembre. Les deux ont été détenus à l’isolement et à l’extérieur.

Malgré les dangers de la publicité des abus de l’État, des informations sur le cas d’Amini ont rapidement commencé à circuler.

Sajjad Khodakarami, un journaliste iranien basé à Istanbul, a déclaré avoir vu pour la première fois une histoire Instagram publiée fin 13 septembre par un témoin à l’hôpital de Kasra partageant des informations selon lesquelles une femme avait été battue dans le coma par la police des mœurs. Khodakarami a contacté la personne le lendemain matin, qui a déclaré qu’il avait été convoqué par les autorités iraniennes et qu’on lui avait dit de supprimer le poste. Khodakarami, qui tweeté sur les rapports émergents et a travaillé avec Iran International pour couvrir l’histoire, a partagé une capture d’écran de la publication Instagram avec The Post, mais n’a pas nommé la personne pour protéger sa sécurité.

Le rédacteur en chef de Shargh, Mehdi Rahmanian, qui a déjà été arrêté pour les reportages du journal, a publié samedi un communiqué niant les accusations de l’État.

“Publier la photo et le reportage sur Mahsa Amini était la bonne chose à faire et nous ne faisions que notre devoir de diffuser la nouvelle”, a-t-il déclaré. Rahmanian a coordonné avec Hamedi “à toutes les étapes de son travail”, a-t-il ajouté.