L’Iran accélère ses exportations de drones, signalant ses ambitions mondiales

L’Iran a fait des progrès constants dans la conception et la production de drones militaires ces dernières années et a intensifié leur transfert à des groupes militants à travers le Moyen-Orient alors qu’il cherche à déplacer la dynamique des champs de bataille du Yémen à Gaza.

Ces efforts se sont maintenant étendus bien au-delà de la région.

L’Iran cherche maintenant à renforcer son influence mondiale et à vendre commercialement des drones de plus en plus sophistiqués capables d’armes à d’autres pays, y compris ceux qui ont fait l’objet de diverses sanctions ces dernières années, comme le Venezuela et le Soudan, selon les médias iraniens, les images satellites et la défense. experts à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iran.

Cela a fourni une source importante de fonds et d’influence politique à l’Iran, qui est lui-même isolé et aux prises avec les restrictions financières américaines.