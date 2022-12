L’Iran abolit la police des mœurs

Le pays a été saisi par de violentes manifestations après la mort d’une femme qui aurait porté un hijab “inapproprié”

L’Iran a dissous sa police de la moralité, a confirmé samedi Mohammad Jafar Montazeri, le procureur général du pays. Cela survient alors que le pays est impliqué depuis des semaines dans de violentes manifestations anti-gouvernementales à la suite de la mort d’une jeune femme détenue par la force.

Montazeri a déclaré que même si l’institution avait été abolie, les autorités “continuer à surveiller les actions comportementales au niveau communautaire.”

Jeudi, le procureur général a déclaré que les responsables iraniens examinaient s’ils devaient modifier la loi obligeant les femmes à se couvrir la tête.

La police des mœurs a été créée en 2005 pour contrôler la façon dont les gens se conforment aux règles islamiques concernant leurs vêtements et leur comportement. Il a été sanctionné par l’UE, les États-Unis et le Royaume-Uni suite à la mort d’une femme de 22 ans nommée Mahsa Amini, qui a été arrêtée pour avoir prétendument porté un “non conforme” hijab et est mort quelques heures plus tard.

L’Iran a connu des semaines de violentes manifestations qui ont éclaté à la mi-septembre à la suite de la mort d’Amini. Alors que les autorités iraniennes affirment qu’elle est décédée d’une condition médicale préexistante, sa famille insiste sur le fait qu’elle a été battue à mort pendant sa détention.

Selon les chiffres publiés par le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, les émeutes ont coûté la vie à plus de 200 personnes. Plus tôt cette semaine, le général de brigade Amirali Hajizadeh, qui sert avec le Corps des gardiens de la révolution islamique, a mis le nombre total de morts pendant les troubles à « plus de 300 personnes.

Les responsables iraniens ont accusé des acteurs étrangers, en particulier les États-Unis et Israël, d’inciter à la violence et de tenter de déstabiliser le pays.