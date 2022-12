L’Iran abolit la police des mœurs après des mois de protestations

La décision, rapportée par les médias d’État tard samedi soir, est apparue comme une victoire majeure pour les féministes qui cherchent depuis des années à démanteler la force et pour le mouvement de protestation déclenché par la mort de la jeune femme, Mahsa Amini, 22 ans, en septembre. . Les troubles ont constitué l’un des plus grands défis depuis des décennies pour le système iranien de régime clérical autoritaire et la décision de supprimer la police des mœurs a été la première concession majeure du gouvernement aux manifestants.

Les restrictions obligent les femmes à se couvrir le corps avec des vêtements longs et amples et leurs cheveux avec un foulard ou un hijab. Malgré les protestations de masse, les longues robes noires et les tchadors, un couvre-chef noir qui descend jusqu’à la poitrine, sont devenus la norme pour les femmes.

Des villes à travers l’Iran ont été mêlées à des manifestations provoquées par la mort d’une jeune femme, Mahsa Amini, alors qu’elle était en garde à vue. Un soulèvement dirigé par des femmes : Retirant leur foulard légalement requis, les femmes iraniennes ont été au premier rang des manifestations, fournissant les images déterminantes du défi.

Montrant leur soutien : Des joueurs de football de la Coupe du monde aux personnalités du cinéma, les Iraniens de haut niveau font de plus en plus de gestes publics de soutien aux manifestations.

La répression : Des témoignages et une analyse vidéo du Times révèlent comment les forces de sécurité iraniennes cooptent des ambulances pour infiltrer les manifestations et arrêter les manifestants.

Feu et fureur: Les manifestants ont incendié la maison d’enfance du fondateur de la révolution islamique, l’ayatollah Khomeiny, après qu’une vague de colère a éclaté suite au meurtre d’enfants par le gouvernement.

Lorsque Mme Amini est décédée en détention après avoir été arrêtée par la police des mœurs dans une rue de Téhéran, les manifestations nationales qui ont suivi se sont d’abord concentrées sur les lois vestimentaires islamiques.

Les manifestations, qui en sont maintenant à leur troisième mois, ont été menées par des femmes et des jeunes exigeant la fin du régime clérical et une plus grande liberté sociale, puisant dans des années de colère refoulée. Les manifestants ont scandé «femme, vie, liberté», ont arraché leurs hijabs, les ont brûlés dans des feux de joie de rue et se sont coupés les cheveux dans des actes symboliques de défi.