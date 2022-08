L’Iran abandonne une autre demande clé alors que les perspectives d’un accord nucléaire relancé augmentent

Washington

CNN

—



L’Iran a abandonné une autre demande clé liée aux inspections nucléaires alors que les négociations se poursuivent sur la relance de l’accord sur le nucléaire iranien, a déclaré un haut responsable de l’administration à CNN.

C’est un développement qui pourrait rendre une percée plus probable après que Téhéran ait abandonné une autre demande clé la semaine dernière.

L’Iran avait précédemment exigé que, comme condition de réintégration de l’accord, connu sous le nom de Plan d’action global conjoint, l’Agence internationale de l’énergie atomique devait clore son enquête sur les matières nucléaires non déclarées trouvées sur des sites iraniens en 2019. Mais l’Iran a maintenant abandonné cette demande, a déclaré mardi le haut responsable de l’administration.

Le responsable a déclaré que « les informations selon lesquelles nous avons accepté ou envisageons de nouvelles concessions à l’Iran dans le cadre de la réintégration de l’accord nucléaire de 2015 sont catégoriquement fausses. C’est l’Iran qui a fait des concessions sur des questions critiques.

Reuters a d’abord signalé le développement.

Comme CNN l’a rapporté la semaine dernière, l’Iran a également officiellement abandonné sa demande de longue date visant à ce que le Corps des gardiens de la révolution iranienne soit retiré de la liste des organisations terroristes étrangères du Département d’État. Les Iraniens ont également abandonné les demandes liées à la radiation de plusieurs sociétés liées au CGRI, a rapporté CNN. L’administration Trump a désigné le CGRI comme une organisation terroriste en 2019 dans le cadre d’une «campagne de pression maximale» imposée après que Trump a retiré les États-Unis de l’accord en 2018.

Ni les demandes concernant le CGRI ni les enquêtes de l’AIEA n’ont été incluses dans le texte de la réponse de l’Iran la semaine dernière à un projet d’accord sur le nucléaire proposé par l’Union européenne, ont déclaré des responsables. Il est possible, cependant, que si l’Iran coopère avec l’enquête ouverte de l’AIEA avant la signature d’un nouvel accord, cette enquête pourrait techniquement être close au moment où un accord est officiellement conclu.

Les États-Unis avaient insisté pendant les négociations pour que le CGRI reste sur la liste et que l’AIEA soit autorisée à poursuivre ses enquêtes, de sorte que l’administration Biden considère le projet de réponse iranien comme une concession importante. Il n’est pas clair si l’Iran a maintenu sa troisième demande clé, à savoir que l’accord inclue un mécanisme par lequel Téhéran serait indemnisé si un futur président américain se retirait de l’accord.

Le chef de l’AIEA, Rafael Grossi, a déclaré lundi à CNN que l’agence ne fermerait “absolument pas” ses sondes, notant que “jusqu’à présent, l’Iran ne nous a pas donné les explications techniquement crédibles dont nous avons besoin pour expliquer l’origine de nombreuses traces d’uranium, la présence d’équipements à des endroits.”

“Cette idée que politiquement nous allons arrêter de faire notre travail est inacceptable pour nous”, a ajouté Grossi.

En juin, l’Iran a riposté à l’enquête de l’AIEA en supprimant les caméras de surveillance des principaux sites nucléaires, ce qui a interdit aux inspecteurs et aux négociateurs d’obtenir des informations opportunes sur le programme d’enrichissement d’uranium du pays.

Cette caméra n’a toujours pas été rallumée – et le haut responsable de l’administration a déclaré à CNN que si l’Iran veut revenir dans l’accord, il devra accepter des “inspections complètes” par l’AIEA.

“Si nous parvenions à un accord pour revenir à l’accord, l’Iran devrait prendre de nombreuses mesures importantes pour démanteler son programme nucléaire”, a déclaré le responsable, notamment en permettant à l’AIEA “de mettre en œuvre le régime d’inspections le plus complet jamais négocié, lui permettant de détecter tout effort iranien pour poursuivre secrètement une arme nucléaire. Une grande partie de cette surveillance internationale resterait en place pour une durée illimitée. »

Il serait également interdit à l’Iran d’enrichir et de stocker de l’uranium au-delà de niveaux très limités, niant qu’il dispose du matériel nécessaire pour une bombe, a déclaré le responsable, et ne serait pas autorisé à conserver “l’uranium enrichi à 20 et 60 % qu’il stocke aujourd’hui”. .”

Un accord nécessiterait également le retrait de “milliers de centrifugeuses avancées” que l’Iran exploite, a déclaré le responsable, “y compris toutes les centrifugeuses qui s’enrichissent dans l’installation souterraine fortifiée de Fordow. Des limites strictes à l’enrichissement iranien signifieraient que même si l’Iran quittait l’accord pour poursuivre une arme nucléaire, il faudrait au moins six mois pour le faire.

Lundi, le porte-parole du département d’État américain a exprimé son optimisme quant aux perspectives de relance de l’accord.

“Un accord est plus proche maintenant qu’il ne l’était il y a deux semaines, mais l’issue de ces discussions en cours reste encore incertaine car des lacunes subsistent”, a déclaré Ned Price lors d’un briefing du département d’Etat.