L’Iran abandonne sa principale demande de relance de l’accord sur le nucléaire — médias

Téhéran n’insistera pas pour que son Corps des gardiens de la révolution islamique soit retiré de la liste des sanctions américaines, rapporte CNN

L’Iran a abandonné sa demande à Washington de retirer le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) de la liste noire du terrorisme américain, a rapporté CNN vendredi, citant un haut responsable américain anonyme. La question a jusqu’à présent été une pierre d’achoppement majeure dans les pourparlers pour sauver l’accord nucléaire historique de 2015 avec Téhéran.

Selon la source du réseau d’information, l’Iran n’a pas inclus une telle demande dans sa réponse au «final» texte de l’accord, proposé par l’UE le 8 août, pour relancer l’accord sur le nucléaire. “La version actuelle du texte, et ce qu’ils demandent, le laisse tomber,” a déclaré le responsable à CNN. “Donc, si nous sommes plus proches d’un accord, c’est pourquoi.“

Le responsable a également indiqué que l’Iran est revenu sur ses demandes de radiation de plusieurs sociétés liées au CGRI, l’unité militaire d’élite du pays.

L’administration Biden a été catégorique sur le fait qu’elle ne lèverait pas les sanctions contre le CGRI. Auparavant, des législateurs et des responsables américains de haut niveau des deux côtés se sont prononcés contre tout effort visant à supprimer les restrictions imposées à l’unité militaire.

La désignation a été faite en 2019 sous l’ancien président Donald Trump, et c’était la première fois que les États-Unis qualifiaient une partie d’un autre gouvernement d’organisation terroriste étrangère (FTO).

La source de CNN a déclaré que si la relance de l’accord sur le nucléaire iranien semble désormais “plus proche qu’il y a deux semaines, l’issue reste incertaine” car les parties doivent parvenir à un accord sur un certain nombre d’autres points.

Il s’agit notamment de l’insistance rapportée de l’Iran pour que les États-Unis paient une amende s’ils se retirent unilatéralement de l’accord, et de l’exigence que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) abandonne son enquête sur le programme nucléaire de Téhéran.

Selon une autre source de CNN, les progrès dans les négociations pourraient être un peu plus lents à partir de ce moment.

Plus tôt, Mikhail Ulyanov, le représentant de la Russie aux négociations, a déclaré que si les pourparlers sur la réanimation de l’accord sur le nucléaire touchaient à leur fin, même les dernières phrases pourraient s’avérer être une pierre d’achoppement.

La semaine dernière, Politico a rapporté que l’UE proposait de diluer les sanctions américaines contre le CGRI en permettant à des entités non américaines, y compris des Européens, de faire des affaires avec des Iraniens impliqués dans “transactions» avec le CGRI d’une manière qui ne déclencherait pas de sanctions américaines. Cette décision, si elle était acceptée, signifierait que l’UE pourrait commercer avec l’Iran presque sans entrave.

Le CGRI a été fondé après la révolution islamique iranienne de 1979. Le Corps est chargé de protéger les valeurs de la Révolution, ainsi que la sécurité nationale dans son sens le plus large. L’IRGC a ses propres forces terrestres, navales, aériennes et de missiles. Il a également sa propre élite spéciale dans l’élite, la force Quds – une branche expéditionnaire chargée des opérations à l’étranger et de la guerre non conventionnelle.

L’accord nucléaire initial signé en 2015 par l’Iran, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne – ainsi que la Russie, la Chine et l’UE – impliquait que Téhéran accepte certaines restrictions sur son industrie nucléaire en échange de l’assouplissement des sanctions économiques et d’autres incitatifs.

En 2018, cependant, il a été torpillé par les États-Unis sous le président de l’époque, Donald Trump, qui s’est unilatéralement retiré de l’accord, affirmant qu’il était fondamentalement défectueux. En conséquence, l’Iran a commencé à réduire progressivement certains de ses engagements dans le cadre de l’accord, tels que le niveau d’uranium enrichi qu’il produit, ce qui pourrait potentiellement permettre à Téhéran de construire une bombe atomique. Selon les autorités iraniennes, cependant, ce «n’est pas à l’ordre du jour.”