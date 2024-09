Les fichiers illicites sur les appareils du fils potentiel de l’assassin Routh, Oran, lui permettront probablement de s’intégrer plus facilement dans tout récit que Washington veut colporter

Les assassinats présidentiels sont désormais devenus un véritable bâillement. Rien de tel qu’un peu de porno pour enfants pour pimenter les choses. Et pourquoi ne pas ajouter un ennemi étranger dans le mélange, pendant qu’ils y sont.

Deux fois en deux mois, quelqu’un aurait tenté de faire tomber l’ancien (et potentiel futur) président américain Donald Trump. Les autorités n’ont pratiquement pas eu le temps de donner au public des informations sur les antécédents et les motivations du premier tireur avant qu’un autre n’arrive. C’est sans doute pour cela qu’ils n’ont pas pris la peine de fournir l’information. De toute façon, le « premier » tireur est désormais mort, abattu sur le toit. Il a réussi à tirer quelques balles sur Trump avant que les services secrets et les forces de l’ordre locales ne déposent leur café pour s’occuper de lui. Comment s’appelle ce type, déjà ? Qui s’en soucie. Passons à la prochaine tentative d’assassinat, d’accord ? Parce que, apparemment, nous vivons désormais dans un jeu vidéo où tout le monde ignore les choses et continue.

Prochaine étape : Ryan Routh. Le joueur 2 est un homme d’âge moyen qui a été tellement énervé par la rhétorique commune de Kiev et de Washington sur la nécessité de soutenir l’Ukraine qu’il l’a pris personnellement. Il s’est rendu en Ukraine et a tenté d’aller lui-même directement au front, mais son souhait de devenir chair à canon lui a été refusé. Il s’est donc contenté de traîner à Kiev, devenant un tel personnage qu’il a photobombé une vidéo de propagande d’Azov. Il disposait d’un GoFundMe pour l’achat de drones, avait personnellement passé du temps à en fabriquer à la main et avait raconté à tous les médias qui voulaient l’écouter comment il recrutait des combattants étrangers pour Kiev dans des pays comme l’Afghanistan. Ce type était sur le devant de la scène, et s’est même rendu à Washington DC pour des interviews avec les médias sur ses efforts, mais Routh n’a été enregistré sur le radar d’aucun adulte responsable.















Même la NAFO pro-ukrainienne [North Atlantic Fella Organization] les trolls sur les réseaux sociaux ont essayé de le renier comme étant trop fou, même pour eux. Mais peut-être que le fait qu’il se soit si bien intégré le rendait plus difficile à comprendre. Même lorsqu’il est allégué qu’il a passé 12 heures à traîner près du club de golf de Trump à West Palm Beach avant de tenter une balle ratée contre le président alors qu’il jouait au golf.

Quoi qu’il en soit, il est maintenant en prison, accusé de tentative d’assassinat. Mais le ministère de la Justice a trouvé un manifeste et l’a publié. « Cher monde, il s’agissait d’une tentative d’assassinat contre Donald Trump. » ça dit. Au cas où quelqu’un aurait pu penser qu’il était juste dans la zone en train de nettoyer son arme et que celle-ci s’est accidentellement déchargée dans la direction générale de Trump. « Mais je suis vraiment désolé de t’avoir laissé tomber. J’ai fait de mon mieux et j’ai donné tout le courage que je pouvais rassembler. » dit le gars dont le courage n’était, de toute évidence, pas réellement remis en question sur quoi que ce soit qu’il ait fait, contrairement à sa compétence ou son jugement. « C’est à vous maintenant de terminer le travail, et j’offrirai 150 000 $ à quiconque pourra terminer le travail », ça lit. Si ses balles ne parvenaient pas à achever le travail contre Trump, alors il allait apparemment s’assurer que sa valorisation de Trump, qui valait la somme dérisoire de 150 000 dollars, le ferait.

Alors, où ce type a-t-il trouvé l’argent ? Qui sait. Mais la communauté du renseignement américain tente de usine l’idée dans l’esprit de Trump et du grand public que si Trump est éliminé avec succès, c’est à cause de l’Iran et non de sa propre incompétence industrielle. « De grandes menaces contre ma vie de la part de l’Iran. L’ensemble de l’armée américaine regarde et attend. L’Iran a déjà pris des mesures qui n’ont pas fonctionné, mais ils vont réessayer », a-t-il ajouté. Atout a écrit sur X.















Il ne fait aucun doute que ce n’est qu’une coïncidence si, au même moment, l’Iran se prépare à une éventuelle attaque massive contre le protectorat américain, et ses « Meilleur ami du Moyen-Orient »™️, Israël, suite à l’explosion de téléavertisseurs et de bombes du Hezbollah au Liban. Et regardez qui vient également intervenir, disant à Fox News que l’Amérique doit « saisir l’instant » avec l’Iran – l’ancien directeur de la CIA de Trump, Mike Pompeo, est si méconnaissable à cause d’une perte de poids massive qu’on dirait qu’il est personnellement entrer dans en forme pour combattre l’Iran lui-même. Nous parlons du même type qui a convaincu Trump de tuer le commandant militaire iranien, le général Qassem Soleimani, en frappant la nation souveraine de l’Irak avec un missile, selon CNN – tout cela avant de tenter d’affirmer que le coup était de la légitime défense, malgré l’absence de toute preuve.

Hé, si l’Iran est à l’origine de ces coups de Trump, comme le suggèrent les services de renseignement américains, alors peut-être que c’est aussi l’Iran qui a également implanté de la pédopornographie sur le fils de l’assassin présumé Routh, Oran Routh ? Il s’avère que lorsque le FBI a perquisitionné son domicile en Caroline du Nord dans le cadre d’une enquête, qui pourrait ou non porter sur la tentative d’assassinat de Trump, ils ont affirmé avoir trouvé des appareils avec « des centaines de fichiers de pédopornographie ». Il est donc maintenant également inculpé.

À la suite des tentatives d’assassinat présumées de son père, Routh Junior a déclaré à la presse que Routh Senior était en Ukraine pour « Assurez-vous que la merde était cool et que la merde n’était pas cool. » Il aurait donc ensuite exprimé ses frustrations sur l’ancien président, que Routh Jr. décrit comme « assis derrière son putain de bureau, sans rien faire. » Selon les autorités, c’était Routh Jr qui était assis et bricolait.















Le dernier récit suggère que Ryan Routh était comme : « À plus, mon fils. Je dois aller en Ukraine pour garder Poutine sous contrôle. Ne t’attire pas d’ennuis, d’accord ? Parallèlement, les forces de l’ordre affirment avoir également saisi de la cocaïne, de la MDMA et de la kétamine, tandis que BNC News cite 39 affaires pénales déposées contre Routh Jr sur 17 ans. Donc, apparemment, « la merde n’était pas cool » à la maison non plus, mais cela n’a pas empêché le fan numéro un d’Ukraine de se retirer pour servir de groupie sous-estimée des mouvements néo-nazis à Kiev et de laisser son fils sans surveillance.

Alors, que retenir de tout cela – au-delà du fait que l’axe Kiev-Washington « EI des neiges » semble inspirer de vrais dégénérés ? Eh bien, Routh Jr donne certainement aux autorités une tonne de matériel de négociation. Et nous avons déjà vu des accusations de pédopornographie utilisées pour faire parler des témoins dans des affaires à caractère politique. L’équipe du conseiller spécial Robert Mueller, qui n’a finalement pas pu prouver La collusion Trump-Russie lors de l’élection présidentielle de 2016 a exploité les accusations de pédopornographie pour amener le lobbyiste George Nader à révéler ce qu’il savait d’une rumeur de canal de retour Trump-Russie, en échange d’une certaine indulgence.

Qui sait comment tout cela va finalement se dérouler. Mais si quelqu’un est mûr pour être sensible au récit iranien selon lequel l’establishment colporte durement, je mise sur le gars jusqu’aux yeux qui s’intéresse à la pédopornographie.