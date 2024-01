L’Iran a neutralisé le missile israélien Spike utilisé lors de l’attaque du Hezbollah

Une nouvelle vidéo présente un profil de vol de missile d’apparence familière et une perspective d’autodirecteur provenant d’une source très inconnue. Le clip montre un missile lancé et grimpant rapidement avant de se diriger vers un avant-poste de surveillance israélien à flanc de falaise, le long de la frontière avec le Liban. L’arme plonge ensuite vers sa cible – une structure en forme de dôme – avant que l’écran ne s’assombrisse. Bien que cela ressemble beaucoup aux vidéos que nous avons vues des missiles antichar israéliens de la série Spike au fil des ans, ces images proviennent plutôt de l’ennemi juré du pays au nord, le Hezbollah.

La série Spike, dont les origines remontent à plusieurs décennies, était innovante dès son apparition dans la mesure où les missiles permettaient un contrôle à la première personne de l’homme dans la boucle. Cela signifie qu’ils pourraient également être lancés et voler vers une zone cible avant d’être verrouillés sur une cible (verrouillage après le lancement). En d’autres termes, la cible n’aurait même pas besoin d’être en visibilité directe du lanceur. Cela a permis de nombreuses nouvelles possibilités tactiques, notamment frapper des cibles à couvert et même trouver l’emplacement exact d’une cible après le lancement. Le missile pourrait même être détourné vers une autre cible à mi-chemin de son vol. Dans la plupart des versions, une fois tiré, une longue ligne de câble à fibre optique s’enroule derrière le missile, assurant la connectivité à la personne qui le contrôle. D’autres, comme le Spike-NLOS à portée étendue, utilisent la liaison de données sans fil.

Aujourd’hui, de nombreuses variantes de Spike existent, y compris des variantes à longue portée montées sur véhicule et des variantes portables à plus courte portée qui ressemblent à d’autres lanceurs ATGM modernes, comme le FGM-148 Javelin américain. La famille de missiles a gagné en popularité ces dernières années et l’armée américaine est désormais client de la version Spike NLOS destinée à être utilisée sur ses hélicoptères AH-64E Apache.

Quoi qu’il en soit, l’Iran a fabriqué son propre système de missiles nommé Almas qui utilise un concept d’opérations identique et a été clairement « inspiré » par Spike. En fait, il semblerait qu’il ait été développé par rétro-ingénierie. Des missiles Spike tombés entre les mains du Hezbollah pendant sa guerre avec Israël en 2006 et ont ensuite été renvoyés vers l’Iran pour y être exploités. Almas a été dévoilé en 2021 et il propose désormais des versions portatives, aériennes et terrestres/surfaces en production.

C’est l’un de ces missiles iraniens Almas qui semble être utilisé dans la vidéo en question, offrant la possibilité de lancer des attaques indirectes à une distance considérable de son point de lancement. À certains égards, la série Spike est devenue moins unique avec l’essor de la vue à la première personne et d’autres drones kamikaze, bien que l’on puisse également la considérer comme une sorte d’ancêtre de ces systèmes.

Le fait que le Hezbollah soit en possession de ces armes ne devrait pas être une grande surprise puisque l’Iran a transféré de grandes quantités de missiles et de roquettes toujours plus perfectionnés au groupe militant basé au Liban. Comme le montre clairement la vidéo, les armes comme Almas présentent un défi défensif unique pour les forces de défense israéliennes, car elles peuvent surgir et attaquer des cibles que les ATGM traditionnels ne peuvent pas, y compris des postes de surveillance parsemés de capteurs au sommet de petites montagnes, comme le montre la vidéo. .

Ensemble lanceur Almas ATGM. (Non-crédité)

Au contraire, la vidéo sert à rappeler à quel point les armements sont de plus en plus avancés, de l’Iran à ses mandataires à travers le Moyen-Orient. Les capacités autrefois réservées aux armées de pointe sont désormais entre les mains de groupes militants. Cela a été au centre de l’actualité ces derniers temps avec la première utilisation de missiles balistiques antinavires par les forces Houthis au Yémen et les milices irakiennes soutenues par l’Iran déploient désormais des missiles balistiques à courte portée. Ce ne sont que quelques exemples, il y en a bien d’autres.