L’Iran a gagné le “respect du monde entier” malgré l’élimination de la Coupe du monde

L’entraîneur iranien Carlos Queiroz a déclaré que son équipe méritait au moins un match nul contre les États-Unis après leur défaite 1-0 mardi, tout en ajoutant qu’ils avaient gagné le “respect du monde entier” au Qatar.

L’Iran avait besoin d’au moins un match nul dans l’affrontement du groupe B de la Coupe du monde pour avoir une chance d’atteindre les huitièmes de finale, mais les États-Unis ont gagné 1-0 grâce au but de Christian Pulisic sept minutes avant la mi-temps pour passer et affronter les Pays-Bas dans les 16 derniers. .

“J’ai déjà dit en 2018 que j’avais déjà entraîné de nombreux clubs et équipes nationales, mais je n’ai jamais vu dans ma carrière des joueurs qui donnent tout et ne reçoivent rien en retour comme les joueurs iraniens”, a déclaré Queiroz après le match.

“Parfois, le football n’est pas juste, et nous reviendrons plus forts et nous aurons réussi à gagner le respect du monde entier.”

Queiroz a déploré l’incapacité de son équipe à marquer contre une équipe américaine motivée, qu’il a qualifiée de la plus régulière de son groupe avant le match.

“Les dieux du football bénissent ceux qui marquent des buts, et malheureusement nous n’avons pas marqué”, a déclaré Queiroz. “J’ai dit avant le match que les États-Unis étaient l’équipe la plus régulière lors des deux premiers matchs.

“Les États-Unis ont commencé le match comme ils l’ont fait contre le Pays de Galles et l’Angleterre, et ils ont été meilleurs que nous, plus féroces et plus rapides, et ont marqué un but, et cela ne m’a pas surpris.

L’entraîneur iranien Carlos Queiroz console son joueur Saeid Ezatolahi après une défaite en Coupe du monde face à l’Iran. Getty Images

“Mais en seconde période, la situation a changé et nous avons pris possession du ballon et créé plus d’occasions que les États-Unis en première mi-temps et nous méritions de marquer au moins un but.

“Les joueurs des États-Unis ont la vitesse et si je peux dire que lorsque vous jouez contre des Ferrari, vous devez fermer l’autoroute, et c’est ce que nous avons fait après la pause et nous étions la meilleure équipe.”

L’entraîneur portugais a félicité ses joueurs pour leur engagement et leurs efforts lors des entraînements et des matches.

“Nous nous entraînons dans une atmosphère qui n’est pas comparable à d’autres équipes, mais quand je travaille avec les joueurs au quotidien, ils font preuve d’enthousiasme et de désir de représenter l’Iran”, a déclaré Queiroz, qui est revenu entraîner l’Iran pour un deuxième passage en septembre dernier.

Cependant, il a refusé de parler du dernier jeu du match au cours duquel les joueurs iraniens ont exigé un penalty lorsque l’attaquant Mehdi Taremi est tombé dans la surface alors que le défenseur Cameron Carter-Vickers tentait de l’empêcher de marquer.

“Je n’en ai pas encore vu de rediffusion, mais en parler maintenant n’a aucun sens”, a déclaré Queiroz. “Les Etats-Unis ont atteint les huitièmes de finale, et cela ne changera rien. La vie continuera et il y a d’autres matches à venir.”