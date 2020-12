BERLIN (AP) – Les pays qui tentent de maintenir en vie l’accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien ont convenu lundi de «traiter positivement» la possibilité d’un retour américain à l’accord sous l’administration Biden. Le ministre allemand des Affaires étrangères a exhorté l’Iran à ne pas gaspiller ce qu’il a appelé une dernière fenêtre d’opportunité.

La réunion virtuelle des parties à l’accord de lundi – la première au niveau des ministres des Affaires étrangères depuis plus d’un an – a eu lieu alors que l’accord s’inscrivait dans ce que le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a qualifié de «spirale descendante» causée par un mélange de fortes pressions américaines sur l’Iran. et les violations de l’accord par Téhéran.

Les autres pays qui ont signé l’accord avec l’Iran – l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie – ont tenté de l’empêcher de s’effondrer après le retrait unilatéral des États-Unis en 2018.

Les trois puissances européennes ont exprimé l’espoir qu’avec le changement d’administration à Washington, les États-Unis pourraient être ramenés dans l’accord, dont le but est d’empêcher l’Iran de développer une bombe nucléaire – ce que Téhéran insiste sur le fait qu’il ne veut pas faire.

Le président élu Joe Biden a déclaré qu’il espérait ramener les États-Unis à l’accord, qui a été négocié alors qu’il était vice-président.

Pour compliquer cela, l’Iran enfreint désormais la plupart des principales restrictions énoncées dans l’accord, notamment la quantité d’uranium enrichi qu’il est autorisé à stocker et la pureté à laquelle il est autorisé à enrichir de l’uranium.

Un communiqué conjoint publié après la réunion de lundi a déclaré que les participants à l’accord, connu sous le nom de Plan d’action global conjoint ou JCPOA, «ont réaffirmé leur engagement à préserver l’accord» et ont discuté du fait que «la mise en œuvre pleine et effective du JCPOA par tous reste crucial. »

«Les ministres ont reconnu la perspective d’un retour des États-Unis dans le JCPOA et ont souligné qu’ils étaient prêts à aborder positivement cette question dans un effort conjoint», indique le communiqué.

« Nous nous trouvons à un carrefour aujourd’hui », a déclaré M. Maas aux journalistes à Berlin, ajoutant que la survie ou non de l’accord sera déterminée dans les semaines et les mois à venir.

Les puissances européennes ont souligné lundi que «juste un engagement» envers l’accord de la part de tous ne suffisait pas, a déclaré Maas.

« Pour rendre possible un rapprochement sous Biden, il ne doit plus y avoir de manœuvres techniques du type que nous avons vu beaucoup ces derniers temps – elles ne feraient que saper davantage l’accord », a-t-il ajouté.

« L’opportunité qui est maintenant offerte – cette dernière fenêtre d’opportunité – ne doit pas être gaspillée », a déclaré Maas. «Nous l’avons dit très clairement aujourd’hui à l’Iran en particulier.»

L’accord promet des incitations économiques à l’Iran en échange de restrictions sur son programme nucléaire, mais avec le rétablissement des sanctions américaines, les autres nations ont eu du mal à fournir à l’Iran l’aide qu’il recherche.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, qui a également assisté à la réunion, a tweeté: «J’ai clairement indiqué que l’Iran ne devait pas mettre en œuvre les extensions récemment annoncées de son programme nucléaire. Agir ainsi compromettrait les opportunités de progrès que nous espérons voir en 2021. »

Malgré les violations de l’Iran, l’Agence internationale de l’énergie atomique a rapporté que Téhéran continue de donner aux inspecteurs un accès complet à ses sites nucléaires – une raison essentielle pour laquelle les pays membres du JCPOA disent qu’il vaut la peine d’être préservé.