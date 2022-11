L’Iran a envoyé plus de 3 500 drones en Russie pour sa guerre contre l’Ukraine (dossier de renseignements)

L’organisation dissidente basée à Paris, le Conseil national de la résistance iranienne (CNRI), a accusé le régime iranien d’avoir fourni à l’armée de l’homme fort russe Vladimir Poutine plus de 3 500 drones pour sa guerre de la terre brûlée contre l’Ukraine.

Selon des rapports du réseau social de l’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI/MEK) à l’intérieur de la République islamique, « le drone iranien [unmanned aerial vehicle] Le contrat de vente à la Russie comprend divers drones offensifs, dont Shahed-129, Mohajer-6 et des drones suicides Shahed-136 et Shahed-131. » MEK fait partie de l’organisation faîtière du Conseil national de la Résistance iranienne.

Le dossier du CNRI indique que “Téhéran a vendu plus de 3 500 drones à la Russie. La plupart d’entre eux ont été fabriqués dans les usines du ministère de la Défense, d’autres produits par les usines de l’Association iranienne des industries aéronautiques et spatiales (IASIA).”

L’allégation selon laquelle le gouvernement théocratique a fourni plus de 3 500 drones à la Russie indique une augmentation spectaculaire du soutien du régime iranien à la machine de guerre de Poutine.

Récemment, l’Ukraine a déclaré qu’environ 400 drones avaient déjà été utilisés par la Russie, sur un approvisionnement total d’environ 2 000 armes. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a annoncé la destruction de 223 drones produits par le régime iranien.

La semaine dernière, Zelenskyy se tenait dans la capitale, Kyiv, à côté de ce qui était apparemment un drone Shahed iranien abattu.

Les drones d’attaque iraniens sont une source de grave préoccupation pour les pays occidentaux, y compris les États-Unis, qui cherchent à aider l’Ukraine dans ses efforts pour sauver des vies civiles et chasser les forces russes de son territoire.

Selon le rapport du CNRI, “Certains des drones envoyés en Russie proviennent de la base aérienne de Qadr du CGRI [Islamic Revolutionary Guard Corps].”

L’administration Trump a sanctionné le CGRI en tant qu’entité terroriste étrangère.

Le rapport indique : « Lorsque Qassem Soleimani, l’ancien commandant de la Force Al-Qods du CGRI, a été tué par les États-Unis le 6 janvier 2020, son corps a été transféré à la base de Qadr. La base de Qadr possède ses propres hangars et services spéciaux. La direction de l’aéroport de Mehrabad ne s’immisce pas dans ses affaires. La Force Al-Qods utilise la base de Qadr et les compagnies aériennes affiliées au CGRI pour envoyer des armes en Syrie, en Irak et au Liban.

L’UE et le gouvernement américain ont classé Soleimani comme un terroriste, responsable de la mort de plus de 600 militaires américains au Moyen-Orient.

Interrogé sur le rapport du CNRI et sur l’intention des États-Unis de mettre un terme à leurs négociations sur l’accord nucléaire avec le régime iranien à Vienne pour punir Téhéran d’avoir vendu des drones à la Russie, un porte-parole du département d’État américain a déclaré à Fox News Digital : « Nous avons avertit depuis juillet que l’Iran prévoyait de vendre des drones à la Russie pour les utiliser contre l’Ukraine. En septembre, la Russie a transféré les drones qu’elle avait achetés à l’Iran en Crimée pour les utiliser dans sa guerre contre l’Ukraine.

Le porte-parole a poursuivi : « Nous pouvons confirmer que le personnel militaire russe basé en Crimée a piloté des drones iraniens et les a utilisés pour mener des frappes cinétiques à travers l’Ukraine, y compris lors de frappes contre Kyiv ces derniers jours. Nous estimons que le personnel militaire iranien était sur le terrain en Crimée et a aidé la Russie dans ces opérations.”

Le porte-parole a ajouté : « La Russie a reçu des dizaines de drones jusqu’à présent et continuera probablement à recevoir des livraisons supplémentaires à l’avenir. , tels que les missiles sol-sol, qui seront presque certainement utilisés pour soutenir la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Nous continuerons d’utiliser tous les outils à notre disposition pour retarder, dissuader, entraver et imposer des coûts aux acteurs impliqués dans de telles activités .”

Le dossier NCRI obtenu par Fox News Digital pourrait peser dans les capitales étrangères et à Washington. En 2002, le CNRI a révélé pour la première fois que le régime iranien avait construit des installations nucléaires près de Natanz et d’Arak.

Shahin Gobadi, porte-parole du Conseil national de la Résistance iranienne à Paris, a déclaré à Fox News Digital : « Il est plus impératif pour l’Union européenne et les États-Unis d’abandonner leur approche attentiste vis-à-vis du régime. L’intervention malveillante du régime des mollahs dans les hotspots du Moyen-Orient et d’Europe sont bien établis.”

Il a poursuivi : « Il est temps de lui demander des comptes pour ses violations flagrantes des droits de l’homme dans son pays, qui incluent désormais le meurtre de manifestants adolescents. L’engagement continu ne fait qu’encourager le régime à verser le sang en Iran et à déstabiliser davantage la région et le monde. la violation persistante des résolutions de l’ONU exige [it] d’utiliser le mécanisme de relance pour réimposer les six résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.”

La disposition sur les sanctions de relance fait référence à la sanction pour les violations par l’Iran des résolutions de l’ONU concernant son prétendu programme d’armes nucléaires.

Les détracteurs de la politique iranienne de l’administration Biden, comme le CNRI, s’opposent au soi-disant plan d’action global conjoint – le nom officiel de l’accord sur le nucléaire iranien – parce qu’il financera, selon eux, le terrorisme et ne dissuadera pas Téhéran de développer une bombe atomique .

Selon une étude d’un groupe de réflexion publiée par les FDD, l’accord atomique injectera jusqu’à 275 milliards de dollars dans les coffres de l’Iran au cours de la première année de l’accord et imposera simplement une restriction temporaire à la capacité de Téhéran à construire un dispositif d’armes nucléaires.

Gobadi a déclaré : « La belligérance et le soutien à la terreur ont été un pilier du régime du régime des mollahs afin de dissimuler et de compléter sa répression chez lui, ce dont le régime avait désespérément besoin, en particulier à la lumière de la révolution qui se déroule en Iran. “

“Cette évolution dangereuse est également le sous-produit de la culture de l’impunité, dont le régime a bénéficié malgré ses violations flagrantes des droits de l’homme dans son pays et ses actions effrontées et déstabilisatrices au-delà de la frontière iranienne”, a-t-il poursuivi.

Interrogés sur le rapport du CNRI sur les ventes de drones à la Russie, le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran et sa mission diplomatique auprès de l’ONU ont refusé de commenter.

La semaine dernière, le régime iranien a catégoriquement nié avoir conclu des accords d’armement avec Moscou. La Russie nie avoir utilisé des drones de fabrication iranienne.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a déclaré que les allégations étaient “sans fondement” et a exigé que l’Ukraine “présente toute preuve à l’appui des accusations”. Amir-Abdollahian a ajouté : “Si… il devient clair pour nous que la Russie a utilisé des drones iraniens dans la guerre contre l’Ukraine, nous ne serons certainement pas indifférents à cette question”.

Téhéran n’est pas étranger à fournir des armes et des combattants aux dictatures du Moyen-Orient et à ses alliés autoritaires à travers le monde. Fox News Digital a rapporté en 2018 que l’Iran avait produit des roquettes chimiques de 107 millimètres utilisées dans les attaques du régime syrien contre des civils.

Fox News Digital a contacté le ministère de la Défense pour un commentaire.