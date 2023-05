L’Iran a caché des armes parmi l’aide au tremblement de terre pour cibler les troupes américaines, selon une fuite

Commentez cette histoire Commentaire

L’Iran et ses mandataires permettent des attaques contre les troupes américaines en Syrie par le biais de livraisons d’armes clandestines cachées dans l’aide humanitaire qui a afflué dans la région après un tremblement de terre catastrophique qui a tué des dizaines de milliers de personnes plus tôt cette année, selon des renseignements classifiés américains et un responsable militaire israélien familier avec la question.

Les résultats, décrits dans une fuite de secrets américains diffusés sur la plateforme de messagerie Discord et obtenus par le Washington Post, soulèvent de graves questions sur la capacité des États-Unis et de leurs alliés à intercepter les armes d’origine iranienne utilisées régulièrement pour cibler le personnel américain, partenaire militaires et civils au Moyen-Orient. Le document top secret, qui n’a pas été divulgué auparavant, amplifie les rapports antérieurs sur les efforts présumés de l’Iran pour dissimuler du matériel militaire défensif dans les livraisons d’aide à la Syrie après la catastrophe de février qui a dévasté ce pays et la Turquie voisine.

Un responsable américain de la défense, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour discuter des révélations sensibles, a refusé de répondre à l’authenticité du document, mais a déclaré que l’activité qu’il décrit est cohérente avec les efforts passés du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran pour « utiliser l’aide humanitaire en Irak et en Syrie ». comme moyen d’acheminer du matériel aux groupes affiliés au CGRI. »

La mission iranienne auprès des Nations Unies n’a pas renvoyé de demande de commentaires. Le mois dernier, des responsables iraniens ont déclaré à l’agence de presse Reuters que son rapport, détaillant l’utilisation présumée par Téhéran d’avions-cargos pour faire passer des systèmes de défense aérienne en Syrie sous le couvert d’une assistance en cas de tremblement de terre, n’était « pas vrai ». Reuters a attribué ses reportages à neuf personnes en Syrie, en Iran, en Israël et en Occident.

Les États-Unis luttent contre les provocations iraniennes au Moyen-Orient

La contrebande présumée d’armes offensives de l’Iran vers la Syrie comprend des armes légères, des munitions et des drones non spécifiés, selon l’évaluation du renseignement américain qui a fait l’objet d’une fuite. Le document indique que ces livraisons ont été effectuées à l’aide de convois de véhicules en provenance d’Irak coordonnés par des groupes militants amis là-bas et la Force Quds, l’unité expéditionnaire d’élite iranienne spécialisée dans la gestion des combattants par procuration et la collecte de renseignements.

Le responsable militaire israélien, qui, comme d’autres personnes interrogées pour ce rapport, a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter d’informations sensibles, a affirmé que la Force Al-Qods était impliquée dans une telle activité.

Immédiatement après le tremblement de terre, l’Iran et ses affiliés ont agi rapidement pour exploiter le chaos, selon le document de renseignement divulgué. Le 7 février, un jour après que la catastrophe a rasé des dizaines de maisons et d’autres bâtiments, déclenchant des efforts de sauvetage désespérés, une milice basée en Irak « aurait orchestré le transfert de fusils, de munitions et de 30 drones cachés dans des convois d’aide pour soutenir de futures attaques ». sur les forces américaines en Syrie », dit-il. UAV est un raccourci militaire pour véhicule aérien sans pilote.

Le 13 février, un officier de la Force Al-Qods a ordonné à une milice irakienne d' »intégrer des armes dans l’aide légitime au tremblement de terre », indique le document américain divulgué, notant qu’un autre officier de la Force Al-Qods tenait une liste de « centaines » de véhicules et de marchandises qui sont entrés en Syrie. d’Irak après le tremblement de terre, un effort apparent pour gérer où toutes les armes trafiquées allaient.

Les milices anti-américaines irakiennes ne sont pas que des mandataires iraniens

L’évaluation américaine divulguée implique également le « chef d’état-major du PMC », une référence apparente à Abu Fadak Al-Mohammedawi, un haut responsable des Forces de mobilisation populaire irakiennes. Le consortium de milices chiites, alignées dans de nombreux cas avec l’Iran, a joué un rôle déterminant dans la campagne menée par les États-Unis pour déloger le groupe État islamique des principales villes irakiennes, même si le sentiment anti-américain est profondément ancré parmi ses membres. Les Forces de mobilisation populaire sont également connues sous le nom de Comité de mobilisation populaire, ou PMC.

Le groupe a démenti les affirmations selon lesquelles ses affiliés auraient utilisé les envois d’aide humanitaire comme moyen de livraison d’armes. Les colis d’aide ont été autorisés par le gouvernement irakien et ont atteint les Syriens dans le besoin, a déclaré Moayad Al Saadi, un porte-parole. De telles allégations, a-t-il dit, « ne décourageront pas le peuple irakien d’aider les frères syriens et de se tenir à leurs côtés dans leur épreuve humanitaire, loin de toute considération politique ou autre ».

Les résultats des renseignements divulgués mettent en lumière une réalité inconfortable : alors même que 2 500 soldats américains continuent de servir en Irak en tant que conseillers, travaillant aux côtés de l’armée irakienne, le gouvernement de Bagdad ne semble pas disposé à poursuivre ceux qui constituent une menace pour les deux armées.

Le Premier ministre irakien, Mohammed Shia al-Sudani, est entré en fonction l’année dernière avec le soutien de groupes liés à l’Iran. Un porte-parole a refusé de fournir une réponse consignée. Un haut responsable de son bureau a toutefois démenti les conclusions du document américain, les qualifiant de « faux » et affirmant qu’il n’y avait aucun prétexte nécessaire pour fournir des armes à des groupes en Syrie qui travaillent avec l’Iran.

« En réalité, les frontières sont grandes ouvertes ; en fait, nous souffrons toujours des illégaux qui se faufilent à travers la frontière syrienne », a déclaré ce responsable. « Ce qui signifie que si ces documents sont exacts, c’est possible à tout moment. Pourquoi attendre un convoi d’aide comme justification ?

Israël a ciblé des convois soupçonnés de transporter des armes vers la Syrie et le Liban, selon les documents de renseignement divulgués, mais le risque de toucher des livraisons humanitaires de bonne foi a posé des défis. Il est « très probable » que les Israéliens poursuivront leurs efforts d’interdiction, mais ils exigent « une confirmation plus stricte des renseignements avant de frapper les cargaisons d’aide », indique le document.

Biden met en garde l’Iran après un affrontement entre les forces américaines et des groupes mandataires en Syrie

En Syrie, où environ 900 soldats américains travaillent avec les forces locales pour étouffer une résurgence de l’État islamique, la menace des groupes alignés sur l’Iran est persistante, selon des responsables américains.

En mars, par exemple, un entrepreneur américain travaillant dans une base là-bas a été tué par ce que le Pentagone a qualifié de drone de fabrication iranienne. L’attaque a blessé un autre entrepreneur là-bas et plusieurs membres du service américain ont été blessés à la tête par l’explosion.

Les responsables américains sont convaincus que le drone qui a tué l’entrepreneur américain Scott Dubis n’a pas été introduit en contrebande dans le pays dans l’un des convois d’aide au tremblement de terre, a déclaré le responsable américain de la défense, refusant de fournir plus de détails.

Dubis, un entrepreneur militaire américain de longue date de Caroline du Sud, a été tué le 23 mars alors qu’il travaillait sur un véhicule blindé sur une base américaine près de Hasakah, une ville du nord-est de la Syrie. Le hangar dans lequel il travaillait lors de l’attaque n’était pas aussi bien protégé que le reste de la base, a déclaré un deuxième responsable militaire américain. Un système de défense aérienne Avenger était là pour se prémunir contre les menaces aériennes, a déclaré le responsable, et on ne sait toujours pas pourquoi et comment le système n’a pas réussi à engager le drone.

Peu de temps après la mort de Dubis, des avions de chasse américains ont frappé les milices soutenues par l’Iran qui seraient responsables de l’attaque, provoquant un avertissement sévère à Téhéran du président Biden, qui a déclaré que les États-Unis répondraient avec force aux attaques violentes contre le personnel américain.

Mike Dubis, le frère aîné de Scott Dubis, a déclaré au Post que les responsables américains n’avaient fourni à sa famille aucun détail sur l’enquête. Le manque d’informations a été décourageant, a-t-il dit, car de sérieuses questions subsistent sur la manière dont les militants ont pu pénétrer les défenses d’une base militaire américaine.

« On dirait qu’on ne fait pas assez pour l’empêcher », a déclaré Mike Dubis.