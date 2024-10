L’Iran a « au moins dix » plans d’attaque israélienne – médias — RT World News

Téhéran a préparé des éventualités et a l’intention de répondre en force, ont prévenu les Gardiens de la révolution

L’armée iranienne s’est préparée « au moins dix » scénarios pour une éventuelle frappe israélienne, selon l’agence de presse dirigée par le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI).

L’Iran a bombardé Israël avec un barrage de missiles mardi dernier, frappant un certain nombre de bases militaires dans ce que Téhéran a qualifié de réponse aux récents meurtres israéliens de dirigeants du Hamas et du Hezbollah. Israël s’est engagé à lancer un « sérieux et significatif » grève en représailles.

Téhéran a préparé au moins dix scénarios pour répondre à toute action israélienne, a indiqué lundi soir l’agence de presse Tasnim.

« La réponse de l’Iran ne sera pas nécessairement une réponse au même niveau que l’action israélienne, mais elle pourrait être plus dure et viser des cibles différentes qui intensifieraient l’efficacité de la réponse », a déclaré la source militaire de l’agence.

Parce qu’Israël est bien plus petit que l’Iran et qu’il « de moins en plus sensible » infrastructures, les représailles iraniennes pourraient provoquer « des troubles sans précédent » selon la source de Tasnim.















Tout pays qui aide Israël dans une éventuelle attaque « aura franchi les lignes rouges de l’Iran et subira des dommages » a insisté la source.

Ce commentaire semble viser les États-Unis, qui se coordonnent avec le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu en vue d’une éventuelle frappe contre l’Iran. La semaine dernière, Téhéran a envoyé un message à Washington via le Qatar indiquant que l’Iran en avait fini avec « la retenue unilatérale ».

Dimanche, la chaîne de télévision israélienne Kan11 a affirmé que Washington avait proposé à Jérusalem-Ouest un « package de rémunération » pour ne pas avoir frappé les sites nucléaires ou les installations pétrolières iraniennes. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a toutefois déclaré à CNN que « tout est sur la table ».















Lundi marquait l’anniversaire du raid du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre, qui a coûté la vie à quelque 1 200 personnes. Israël a répondu en déclarant la guerre au groupe palestinien basé à Gaza, ce qui a depuis entraîné des dégâts considérables et la mort d’au moins 41 000 personnes, selon les autorités locales.

Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a été tué à Téhéran en août. Israël n’a pas officiellement revendiqué la responsabilité de cette attaque. Jérusalem-Ouest a revendiqué la frappe aérienne qui a tué le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah à Beyrouth le mois dernier lors d’une campagne contre la milice chiite basée au Liban qui a fait jusqu’à présent plus de 2 000 morts.