L’Iran a aidé le Hamas à développer des missiles pour frapper des cibles au plus profond d’Israël, affirment des espions occidentaux

L’IRAN a aidé le Hamas à développer des missiles mortels pour frapper des cibles au plus profond d’Israël, affirment les espions occidentaux.

Selon des responsables du renseignement occidental, l’aide du pays a joué un rôle clé en aidant le groupe palestinien militant Hamas à développer un arsenal d’armes mortelles.

Lisez notre blog en direct Israël-Gaza pour les toutes dernières mises à jour…

AP

Le regretté commandant du CGRI, Qassim Soleimani, a historiquement pris la responsabilité personnelle de superviser l’accumulation d’armes du Hamas[/caption]

Eyevine

De la fumée s’échappe après une frappe aérienne israélienne sur la ville de Gaza qui a ciblé l’enceinte d’Ansar le 14 mai[/caption]

Avalon.red

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khameni, prend la parole lors d’une réunion visuelle[/caption]

Les responsables estiment que l’assistance technologique a entraîné une amélioration significative de la capacité de l’organisation terroriste à frapper des cibles au plus profond d’Israël et a contribué à la mort de dizaines de personnes.

On pensait que les armes étaient fabriquées à Gaza, sur la base d’une conception iranienne.

Le Hamas s’est historiquement appuyé sur des roquettes Qassam à courte portée – qui ont une portée d’environ 6 miles.

Cependant, lors des dernières attaques contre Israël, le Hamas a utilisé des roquettes à moyenne portée d’une portée de 25 miles, ainsi que des roquettes M-75 et J-80, avec une portée beaucoup plus longue – comprise entre 50 et 60 miles.

On pense que des commandants supérieurs du groupe Hamas se sont régulièrement rendus en Iran, où ils ont suivi une formation à la production et à l’utilisation de systèmes d’armes sophistiqués.

Les visites ont également consisté à inspecter les installations de production de fusées contrôlées par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

La nouvelle de l’aide aux militants survient juste un jour après que les forces israéliennes ont enterré vivants les ennemis du Hamas en les incitant à se faufiler sous terre – puis à faire exploser leur réseau de tunnels.

Les commandants ont tweeté qu’une attaque contre la bande de Gaza était en cours au moment même où un bombardement de jets, de chars et de canonnières a éclaté.

Les combattants du Hamas se sont précipités pour saisir des armes cachées pour se préparer à une vague attendue de troupes israéliennes.

Mais le tweet était faux, et des frappes aériennes dévastatrices ont ensuite plu sur 150 cibles.

On pense que des dizaines de personnes sont mortes lorsque les tunnels, surnommés le métro du Hamas, ont été détruits par 450 missiles en 40 minutes. Plus de 160 avions ont mené l’assaut et les hauts gradés ont annoncé qu’une opération «complexe» avait été un succès.

Eyevine

Les Palestiniens se rassemblent autour des décombres d’un immeuble résidentiel[/caption]

Eyevine

Vendredi, des gens inspectent un bâtiment détruit à Beit Hanoun, dans la bande de Gaza[/caption]

La Force d’élite Qods du CGRI, ou Force de Jérusalem, est responsable des relations de l’Iran avec le Hamas.

Le défunt commandant de l’unité, Qassim Soleimani, a historiquement pris la responsabilité personnelle de superviser l’accumulation d’armes du Hamas.

Cela s’est arrêté à sa mort lors d’une frappe de drone autorisée par Donald Trump, l’ancien président américain, en janvier dernier.

Au cours des derniers jours, des roquettes du Hamas ont frappé plusieurs grandes villes israéliennes, telles que Tel Aviv et Lod.

Ils ont permis au groupe de se concentrer sur des cibles particulières, comme le principal aéroport Ben Gourion du pays – une décision qui a incité un certain nombre de grandes compagnies aériennes à annuler leurs vols par mesure de sécurité.

La collaboration entre le Hamas et l’Iran s’est développée au cours des cinq dernières années, ce dernier fournissant des fonds et un soutien en matière de renseignement au groupe.

Le groupe palestinien a cherché à améliorer ses capacités militaires à la suite de la défaite dévastatrice qu’il a subie aux mains des forces israéliennes en 2014 – lorsque l’armée israélienne a lancé une offensive terrestre visant à détruire l’infrastructure terroriste du Hamas.

Un haut responsable du renseignement occidental a déclaré au Daily Telegraph: «La collaboration entre l’Iran et le Hamas a permis à l’organisation de disposer d’armes beaucoup plus efficaces».

«L’aide de l’Iran a permis d’améliorer considérablement la portée, la précision et l’ampleur de la destruction que les armes peuvent provoquer.»

Le Hamas a lancé plus de 1 800 roquettes depuis la bande côtière palestinienne bloquée cette semaine.

Les chars et les soldats israéliens continuent de se masser à la frontière et 9 000 soldats de réserve ont été recrutés pour soutenir une offensive terrestre planifiée.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que le nombre de morts était passé à 119 Palestiniens, dont 27 enfants, avec 600 blessés.





Les groupes militants du Hamas et du Jihad islamique ont confirmé 20 morts dans leurs rangs, bien qu’Israël affirme que ce nombre est beaucoup plus élevé.

La violence a dégénéré en un conflit encore plus sanglant que la guerre de 50 jours en 2014.

Les estimations des responsables israéliens de la défense estiment que le Hamas et d’autres groupes terroristes islamistes basés à Gaza possèdent environ 30 000 roquettes et missiles.

Eyevine

De la fumée s’échappe après une frappe aérienne israélienne sur la ville de Gaza qui a ciblé l’enceinte d’Ansar qui a été détruite par une frappe aérienne israélienne[/caption]

Eyevine

Le complexe d’Ansar détruit par une frappe aérienne israélienne le 14 mai[/caption]

Eyevine

Vendredi, les forces terrestres israéliennes prennent position en Israël à la frontière avec la bande de Gaza[/caption]

Eyevine

Une personne est assise au milieu d’un les décombres d’un bâtiment bombardé dans la ville de Gaza[/caption]

Eyevine

Plus de 100 Palestiniens de la bande de Gaza ont été tués au cours des quatre derniers jours de conflit militaire[/caption]