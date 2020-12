Il y a des signes de rétablissement de Sinjar. Le centre-ville bourdonnait d’acheteurs, de marchands et de l’étrange char de l’armée irakienne. Plus de 200 000 Yézidis déplacés par l’attaque de l’EI de 2014 reviennent – environ 21 600 rentrent entre juin et septembre, soit plusieurs fois le rythme des années précédentes.

Mais grattez la surface, et presque tout le monde porte un traumatisme brut et non résolu. Tout le monde se souvient très bien de l’attaque de l’Etat islamique qui a tué des pères et des fils, réduit en esclavage des milliers de femmes et envoyé des survivants sur la montagne Sinjar.