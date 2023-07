L’Irak rompt ses relations diplomatiques avec la Suède suite à une manifestation anti-Coran alors que des manifestants prennent d’assaut l’ambassade de Bagdad

L’Irak a rompu ses relations diplomatiques avec la Suède jeudi après une manifestation prévue contre le Coran à Stockholm, au cours de laquelle un individu a marché et donné des coups de pied au livre sacré islamique et au drapeau irakien.

Cette décision est intervenue après la diffusion d’images de manifestants prenant d’assaut l’ambassade de Suède à Bagdad pour la deuxième fois en moins d’un mois, allumant un petit feu et envoyant des panaches de fumée dans les airs.

Le manifestant dans la capitale suédoise jeudi – identifié dans les médias suédois comme étant Salwan Momika, un Irakien d’origine chrétienne qui vit en Suède comme athée auto-identifié – avait menacé de brûler une copie du Coran, selon l’Associated Press. Mais il ne l’a pas fait.

Le mois dernier, un homme identifié par les médias locaux et sur ses réseaux sociaux comme Momika a brûlé un Coran devant une mosquée de Stockholm lors de la grande fête musulmane de l’Aïd al-Adha, déclenchant une condamnation généralisée dans le monde islamique.

Suite à la manifestation de jeudi, le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a annoncé l’expulsion de l’ambassadeur de Suède d’Irak et le retrait du chargé d’affaires irakien de Suède.

Il a précédemment convoqué une réunion avec des responsables de la sécurité et a déclaré dans un communiqué après que les autorités irakiennes poursuivront les responsables de l’incendie criminel à l’ambassade de Suède à Bagdad et renverront les « responsables de la sécurité négligents » pour enquête.

Mais la déclaration plus tôt indiquait également que son gouvernement avait « informé le gouvernement suédois … que toute récurrence de l’incident impliquant l’incendie du Saint Coran sur le sol suédois nécessiterait de rompre les relations diplomatiques », selon Reuters.

Le chef de la Commission irakienne des médias et des communications a également annoncé que l’agence avait suspendu la licence de la société de communication suédoise Ericsson pour opérer en Irak et le ministère des Communications a déclaré plus tard qu’il romprait toutes ses relations avec les entreprises suédoises, a également rapporté l’Associated Press.

Pendant ce temps, le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, a déclaré que les États-Unis offraient leur soutien à la Suède à la suite de la prise d’assaut de l’ambassade.

« Les États-Unis condamnent fermement l’attaque contre l’ambassade de Suède à Bagdad aux premières heures du 20 juillet. La liberté de réunion pacifique est une caractéristique essentielle de la démocratie, mais ce qui s’est passé la nuit dernière était un acte de violence illégal », a-t-il déclaré. « Il est inacceptable que les forces de sécurité irakiennes n’aient pas agi pour empêcher les manifestants de pénétrer une deuxième fois dans l’enceinte de l’ambassade de Suède et de l’endommager. »

Des vidéos en ligne montraient des manifestants au poste diplomatique brandissant des drapeaux et des pancartes montrant l’influent religieux chiite irakien et dirigeant politique Muqtada al-Sadr.

Le ministère suédois des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que « le personnel de notre ambassade est en sécurité » et qu’il condamne « toutes les attaques contre les diplomates et le personnel des organisations internationales ».

« Les attaques contre les ambassades et les diplomates constituent une grave violation de la Convention de Vienne. Les autorités irakiennes ont la responsabilité de protéger les missions diplomatiques et le personnel diplomatique », ajoute le communiqué.

L’ambassadeur de Finlande en Irak, Matti Lassila, a déclaré à la chaîne de télévision publique finlandaise YLE que le personnel des ambassades de Finlande et de Suède avait été évacué mercredi, a également rapporté l’Associated Press.

« En raison des manifestations à l’ambassade de Suède les jeudi 29 juin, vendredi 30 juin et jeudi 20 juillet, l’ambassade est fermée aux visiteurs jusqu’à nouvel ordre », a indiqué l’ambassade de Suède en Irak sur son site Internet. « Il n’est pas possible d’appeler l’ambassade, et l’ambassade n’est pas en mesure de délivrer des passeports – cela inclut les passeports provisoires. »

Fin juin, l’AP a rapporté que des centaines de partisans d’al-Sadr ont pris d’assaut l’ambassade de Suède à Bagdad après qu’un Coran a été brûlé devant une mosquée du centre de Stockholm, la capitale de la Suède.

