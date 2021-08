L’Irak récupère 17 000 artefacts pillés, son plus grand rapatriement jamais réalisé

ERBIL, Irak – Lorsque l’avion du Premier ministre irakien a atterri à Bagdad la semaine dernière après une visite officielle aux États-Unis, sa cargaison comprenait 17 000 objets archéologiques restitués par un musée de premier plan et une université de l’Ivy League dans le cadre du plus grand rapatriement jamais réalisé d’Irakiens pillés. antiquités. Mardi, des caisses en contreplaqué contenant des milliers de tablettes d’argile et de sceaux – des pièces de Mésopotamie, site des premières civilisations du monde – ont été empilées à côté d’une table présentant quelques-uns des artefacts alors que le ministère irakien de la Culture prenait la garde des trésors culturels. Le rapatriement de tant d’objets complète un chapitre remarquable de l’histoire d’un pays si ravagé par des décennies de conflits et de guerres que son histoire même a été arrachée du sol par des voleurs d’antiquités et vendue à l’étranger, pour finir exposée dans d’autres pays. musées. Et c’est une victoire dans un effort mondial des pays pour faire pression sur les institutions occidentales pour qu’elles restituent des artefacts culturellement vitaux, comme la pression pour rapatrier les célèbres bronzes du Bénin au Nigeria. « Il ne s’agit pas seulement de milliers de tablettes qui reviennent en Irak, il s’agit du peuple irakien », a déclaré Hassan Nadhem, le ministre irakien de la Culture, du Tourisme et des Antiquités, lors d’un entretien téléphonique. « Cela restaure non seulement les tablettes, mais la confiance du peuple irakien en renforçant et en soutenant l’identité irakienne en ces temps difficiles. »

L’institution qui détenait environ 12 000 objets était le Museum of the Bible, un musée de Washington vieux de quatre ans fondé et financé par la famille évangélique chrétienne qui possède la chaîne de magasins d’artisanat Hobby Lobby. L’ajout d’artefacts de l’ancienne Mésopotamie était destiné à fournir un contexte pour les événements de l’Ancien Testament. Il y a quatre ans, le ministère américain de la Justice a infligé à Hobby Lobby une amende de 3 millions de dollars pour avoir omis de faire preuve de diligence raisonnable dans ses acquisitions de plus de 5 000 artefacts ; certains de ces artefacts faisaient partie de ceux qui ont été renvoyés la semaine dernière en Irak. Hobby Lobby a accepté dans le cadre du procès du gouvernement de resserrer ses procédures d’acquisition, et le musée a trouvé des milliers d’autres artefacts suspects après avoir par la suite lancé un examen volontaire de sa collection.

Plus de 5 000 des autres pièces retournées la semaine dernière avaient été détenues par l’Université Cornell. Cette collection d’une ville sumarienne jusqu’alors inconnue de Garsana a été offerte à l’université en 2000 par un collectionneur américain. En partie parce que la ville était inconnue, les archéologues soupçonnaient largement qu’elle provenait d’un site archéologique pillé dans le sud de l’Irak. Les avoirs soulignent un marché florissant des antiquités volées et mettent en évidence le sort de pays comme l’Irak, qui a été soumis à trois décennies de pillage d’antiquités. Lorsque les forces gouvernementales ont perdu le contrôle de certaines parties du sud de l’Irak en 1991, au lendemain de la première guerre du Golfe, des pillages généralisés ont eu lieu sur des sites non fouillés. Et les vols à l’échelle industrielle se sont poursuivis dans un vide sécuritaire après l’invasion menée par les États-Unis en 2003.

Bon nombre des tablettes d’argile et des sceaux retournés proviennent de Irisagrig, une cité antique perdue. L’existence de la ville n’est connue que lorsque tablettes le mentionnant ont été saisis à la frontière jordanienne en 2003, tandis que des milliers d’autres ont fait surface sur les marchés internationaux des antiquités. Le sud de l’Irak, qui fait partie de l’ancienne Mésopotamie, contient des milliers de sites archéologiques non fouillés entre le Tigre et l’Euphrate où ont commencé les premières civilisations connues au monde. Babylone et Ur, le lieu de naissance réputé du prophète Abraham, y ont prospéré, et c’est là que l’écriture, l’astronomie et le premier code de loi connu sont nés. Le lot d’objets rapatriés de Hobby Lobby n’inclut pas ce qui avait été le plus connu de ses avoirs en Mésopotamie : un fragment de tablette d’argile d’environ 3 500 ans portant un fragment de l’épopée de Gilgamesh, une ancienne saga mentionnant le Grand Déluge et le Jardin de Eden qui précède l’Ancien Testament de plusieurs siècles. Le ministère de la Justice, qui le décrit comme « propriété irakienne volée », a saisi la tablette en 2019. C’est le seul artefact de Hobby Lobby parmi ceux renvoyés en Irak à avoir été exposé au Musée de la Bible.