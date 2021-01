BAGDAD – Dans un étal dans une ruelle étroite et sinueuse du plus vieux marché de Bagdad, Ahmed Khalaf vend les plus petits produits de luxe: vernis à ongles, barrettes à cheveux en plastique, crayons de couleur.

Même pendant la pandémie, en milieu de matinée, les étals du marché de Shorja seraient normalement remplis d’acheteurs achetant des produits de base et des articles ménagers. Mais la semaine dernière, les allées étaient presque vides.

«Nos clients sont pour la plupart des employés du gouvernement, mais comme vous pouvez le voir, ils ne viennent pas», a déclaré M. Khalaf, 34 ans.

Ses problèmes sont un indicateur de base de ce que les économistes considèrent comme la plus grande menace financière pour l’Irak depuis l’époque de Saddam Hussein. En termes simples, l’Irak est à court d’argent pour payer ses factures.