L’Irak nomme un nouveau président et un nouveau Premier ministre, mettant fin à une année d’impasse politique

CNN

—



Le parlement irakien a élu jeudi le politicien kurde Abdul Latif Rashid comme nouveau président du pays, mettant fin à une impasse politique d’un an qui était devenue violente au cours de l’été.

Rashid a remporté 162 voix sur 269, battant l’actuel président Barham Salim, qui n’a obtenu que 99 voix, selon un communiqué du parlement irakien.

Rashid a nommé Mohammed Shia al-Sudani au poste de Premier ministre, qui dispose désormais d’un mois pour former un gouvernement.

Le vote de jeudi marque la fin de la plus longue impasse politique que l’Irak ait connue depuis 2003, l’année où l’ancien dirigeant Saddam Hussein a été renversé par les forces américaines.

Les politiciens ont du mal à former un gouvernement depuis les élections d’octobre 2021. Cette compétition a vu le parti du religieux musulman chiite Moqtada al-Sadr sortir victorieux, remportant plus de 70 sièges et, avec eux, une influence considérable dans la création d’un gouvernement. Les tentatives d’Al-Sadr de former une coalition au pouvoir ont cependant échoué face à l’opposition de blocs rivaux. Des mois de paralysie politique ont suivi.

En juin, al-Sadr, un religieux immensément populaire qui s’est positionné contre l’Iran et les États-Unis, a ordonné à son parti de se retirer du parlement, attisant les craintes d’une crise constitutionnelle.

Lorsque le gouvernement a tenté de nommer un nouveau Premier ministre le mois suivant, des centaines de partisans d’al-Sadr ont fait irruption dans la zone verte de Bagdad, le gouvernement fortement fortifié du pays et le district diplomatique, à plusieurs reprises.

En août, al-Sadr a déclaré qu’il se retirait de la politique. Ses loyalistes ont répondu par un déchaînement dans les rues de la capitale dans une démonstration de force qui a fait 21 morts et plus de 250 blessés. La zone verte a de nouveau été occupée, bien qu’al-Sadr ait ordonné à ses partisans de rentrer chez eux 24 heures après son annonce.

Des violences sporadiques ont continué d’affliger la zone verte. Avant la session parlementaire de jeudi, neuf roquettes sont tombées dans et autour de la zone fortifiée, blessant plusieurs personnes dont un membre des forces de sécurité irakiennes.

L’actuel Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi a condamné les attaques, affirmant qu’elles tentaient d’entraver le processus politique en cours.

“Alors que nous soutenons l’achèvement des droits constitutionnels pour mettre fin à la crise politique, nous affirmons nos directives aux dirigeants des services de sécurité pour assurer la protection complète et nécessaire du parlement, et nous rejetons catégoriquement toute tentative d’obstruction au processus démocratique, », a déclaré al-Kadhimi dans un message sur Twitter.