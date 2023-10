L’Irak, la Jordanie et l’Égypte condamnent Israël pour avoir attaqué Gaza alors que la Terre Sainte repousse les frappes de la Syrie et du Liban

Plusieurs pays du Moyen-Orient et d’autres autorités régionales ont pesé sur la guerre entre Israël et les forces du Hamas à Gaza, qui a commencé lorsque les terroristes du Hamas, qui dirigent la bande de Gaza, ont perpétré un massacre de civils israéliens dans des villes frontalières et lors d’un festival de musique le Samedi. Elle a fait plus de 2 200 morts des deux côtés en seulement cinq jours.

Les dirigeants d’Irak, de Syrie, de Jordanie et d’une importante école égyptienne ont exprimé leur soutien aux combattants à Gaza et ont condamné Israël, où plus de 1 200 personnes, dont 155 soldats, sont mortes. Le ministère de la Santé de Gaza affirme que plus de 1 050 de ses habitants ont été tués.

La guerre devrait s’intensifier à mesure qu’Israël a rassemblé des forces près de sa frontière avec Gaza, en prévision d’une éventuelle opération terrestre. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont également déplacé des troupes vers leur frontière nord, qu’elles partagent avec la Syrie et le Liban, après que le groupe terroriste libanais Hezbollah a tiré des missiles antichar sur des soldats israéliens.

Les tirs de roquettes depuis Gaza ont continué de s’abattre sur Tel Aviv mercredi et, à mesure que la nuit tombe sur la région, de nouveaux tirs de roquettes sont attendus.

ISRAËL EN GUERRE CONTRE LE HAMAS APRÈS DES ATTAQUES SURPRISE, PLUS DE 1 200 ISRAÉLIENS MORTS

D’autres dirigeants, dont le Vatican, ont appelé à la fin des guerres et au massacre de civils innocents.

Que dit la Syrie ?

Les factions palestiniennes basées à Damas, la capitale syrienne, ont exprimé leur soutien aux combattants à Gaza, affirmant que le Hamas aidait à libérer leur terre.

Les responsables, issus de factions telles que le « Jihad islamique palestinien » et le « Front populaire pour la libération de la Palestine-Commandement général », ont appelé les ministres arabes des Affaires étrangères, qui se réunissent mercredi au Caire, à exprimer clairement leur soutien au régime palestinien. des gens à Gaza.

Israël répond à l’attaque du Hezbollah depuis le Liban en déployant des « dizaines de milliers » à la frontière nord

Un porte-parole de Tsahal a déclaré mercredi qu’Israël avait reçu des tirs de roquettes en provenance du Liban et de la Syrie et qu’il mobilisait « des dizaines de milliers » de soldats vers sa frontière nord en réponse.

Le porte-parole, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, n’a pas précisé si les roquettes avaient été tirées par un groupe militant syrien, le Hezbollah ou une autre faction. Tsahal a riposté, frappant là où les roquettes avaient été tirées, a-t-il déclaré.

Certains craignent que ce troisième front – en plus des combats à Gaza et, séparément, au Liban – n’exacerbe les tensions et ne dégénère en guerre régionale.

Que se passe-t-il en Irak ?

Le Kata’ib Hezbollah, un important groupe terroriste soutenu par l’Iran en Irak, a publié mercredi une déclaration menaçant d’attaquer les bases américaines si les États-Unis intervenaient dans la guerre actuelle entre Israël et le Hamas.

« Nos missiles, drones et forces spéciales sont prêts à diriger des frappes qualitatives contre l’ennemi américain dans ses bases et à perturber ses intérêts s’il intervient dans cette bataille », a déclaré Ahmad al-Hamidawi, chef de la milice Kataib Hezbollah, également connue sous le nom d' »Abou ». Hussein », a déclaré dans un communiqué.

DES MUNITIONS AMÉRICAINES ARRIVEENT EN ISRAËL AVANT L’OPÉRATION AU SOL PRÉVUE À GAZA

Al-Hamidawi a également menacé de lancer des missiles directement sur des cibles israéliennes et a appelé les Irakiens à démontrer leur soutien à la campagne militaire du Hamas. Ils collectent également de l’argent pour soutenir le Hamas.

L’Irak ne partage pas de frontière avec Israël puisqu’il est séparé par la Jordanie et la Syrie.

Le roi de Jordanie appelle à une « solution à deux États »

Le roi Abdallah II de Jordanie a appelé à la paix entre Gaza et Israël, mais a déclaré que les relations israélo-palestiniennes ne pourraient jamais être stables sans une « solution à deux États ».

Une telle proposition inclut le fait que le peuple palestinien obtienne sa propre terre et son propre pays, ce à quoi Israël s’oppose.

Au moins 40 bébés, certains décapités, trouvés par des soldats israéliens dans un village attaqué par le Hamas

« Il n’y aura pas de sécurité, pas de paix, pas de stabilité sans une paix juste et totale qui passe par une solution à deux Etats », a déclaré mercredi le roi Abdallah II au Parlement jordanien, appelant à un Etat palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale.

Le roi de Jordanie a également mobilisé des équipes d’aide médicale et humanitaire dans la bande de Gaza sous blocus via l’Égypte.

Une grande université égyptienne déclare Israël coupable de crimes de guerre

Al-Azhar al-Sharif, le principal centre d’enseignement religieux du monde sunnite, a publié mercredi une déclaration ferme alléguant qu’Israël a commis « un génocide et des crimes de guerre » contre les civils palestiniens à Gaza.

L’institution religieuse basée au Caire a appelé les pays arabes et islamiques à adopter « une position sérieuse et unifiée contre le rassemblement inhumain de l’Occident ». Il a également condamné le « siège inhumain » de Gaza et affirmé que les attaques israéliennes tuaient des « civils palestiniens innocents », ce qu’Israël a nié.

Le communiqué appelle à une enquête sur les actions présumées.

ISRAËL LANCE DES FRAPPES AÉRIENNES MASSIVES SUR LE CENTRE-VILLE DE GAZA, NETANYAHU DIT : « NOUS NOUS AVONS SEULEMENT COMMENCÉ »

Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a mis en garde mercredi contre de « graves répercussions sécuritaires et humanitaires » dans un communiqué sur fond de guerre en cours entre Israël et le Hamas.

Il a déclaré que son gouvernement, qui a servi de médiateur dans les précédents cessez-le-feu entre Israël et les militants palestiniens, cherchait à « contenir la situation », selon le bureau du dirigeant égyptien.

L’Égypte a fermé la frontière de Rafah, qu’elle partage avec Israël et la bande de Gaza, selon un responsable égyptien de la sécurité.

Que dit le Vatican ?

Mercredi, le pape François a appelé à la libération immédiate des otages pris par le Hamas.

Samedi, les combattants du Hamas ont mené l’attaque la plus grave contre Israël en 75 ans d’histoire. L’attaque, qui a eu lieu lors d’une fête religieuse en Israël, a impliqué la mort de 260 Israéliens lors d’un festival de musique et la prise de plus de 130 otages par des terroristes du Hamas. Ces otages comprennent des Américains et des ressortissants européens.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le pape François a déclaré qu’il priait pour ceux qui ont vu « un jour de célébration transformé en jour de deuil ». Il a également déclaré qu’il suivait avec « douleur et appréhension » les événements en Israël et dans les territoires occupés, avec « de nombreux morts et blessés ».

Le pape a précisé que « quiconque est attaqué a le droit de se défendre », mais s’est dit « très préoccupé par le siège total dans lequel vivent les Palestiniens de Gaza, où se trouvent également de nombreuses victimes innocentes ».

Des milliers de personnes des deux côtés, Israël et Gaza, ont été blessées.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.