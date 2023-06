BAGDAD – L’Irak a exhorté lundi les pays à rapatrier leurs citoyens d’un camp tentaculaire en Syrie abritant des dizaines de milliers de personnes liées au groupe extrémiste État islamique, affirmant qu’il est devenu une « source de terrorisme ».

Les déclarations ont été faites lors d’une conférence à Bagdad sur le camp d’al-Hol dans le nord-est de la Syrie. Des responsables irakiens, le représentant de l’ONU en Irak, certains membres de la coalition internationale combattant l’EI et des ambassadeurs de plusieurs pays étaient présents.

Le camp d’Al-Hol, du nom d’une ville située près de la frontière irakienne, est une plaie ouverte laissée par le conflit syrien qui dure depuis 12 ans. Des dizaines de milliers de personnes ont été emmenées dans l’établissement après la défaite du groupe extrémiste en Syrie en mars 2019.

Le camp abrite environ 51 000 personnes, la grande majorité des femmes et des enfants, y compris les épouses, les veuves et d’autres membres de la famille des militants de l’EI, principalement des Syriens et des Irakiens.

Il y a aussi environ 8 000 femmes et enfants de 60 autres nationalités qui vivent dans une partie du camp connue sous le nom d’Annexe. Ils sont généralement considérés comme les plus fervents partisans de l’EI parmi les résidents du camp.

Il y a eu des inquiétudes quant au fait que les enfants du camp apprenaient l’idéologie extrémiste par leurs mères. Les experts ont averti qu’une future génération de combattants de l’EI pourrait émerger d’al-Hol.

PHOTOS : l’Irak exhorte les pays à rapatrier leurs citoyens des camps abritant les familles du groupe extrémiste EI

« Mettre fin à la question du camp d’al-Hol est devenu un intérêt national majeur pour l’Irak », a déclaré Ahmad Sahhaf, porte-parole du ministère irakien des Affaires étrangères, selon l’agence de presse officielle du pays.

Sahhaf a appelé la communauté internationale à exhorter tous les pays qui ont des citoyens dans le camp « à les rapatrier dès que possible afin de fermer éventuellement le camp », car il est devenu « un épicentre dangereux » pour les rassemblements de l’EI.

L’Irak a rapatrié 1 396 familles d’al-Hol constituant 5 569 de ses citoyens au cours des dernières semaines, a déclaré le conseiller irakien à la sécurité nationale Qasim al-Araji qui s’est exprimé lors de la conférence. Malgré les rapatriements, quelque 25 000 Irakiens restent dans le camp, soit près de la moitié de sa population.

La population du camp est passée de 73 000 personnes, principalement parce que des milliers de ses habitants syriens et irakiens ont été autorisés à rentrer chez eux. Mais d’autres pays ont largement hésité à reprendre leurs ressortissants, qui ont voyagé pour rejoindre l’EI après que le groupe radical s’est emparé de grandes parties de l’Irak et de la Syrie en 2014.

Malgré la défaite du groupe extrémiste en Irak en 2017 et en Syrie en 2019, les cellules dormantes de l’EI continuent de mener des attaques meurtrières dans les deux pays. Au cours des dernières années, des crimes macabres ont été commis à l’intérieur d’al-Hol.

Plus tôt ce mois-ci, les Forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis et dirigées par les Kurdes ont annoncé qu’elles avaient remis plus de 50 combattants irakiens de l’EI à Bagdad. Il a également déclaré avoir rapatrié 170 Irakiens qui vivaient dans le camp.

L’autorité dirigée par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie exhorte les pays à rapatrier leurs citoyens du camp depuis des années.

La semaine dernière, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a co-organisé une réunion en Arabie saoudite pour les ministres des Affaires étrangères de la coalition mondiale luttant contre l’EI au cours de laquelle il a annoncé près de 150 millions de dollars de nouveaux fonds américains pour les efforts de stabilisation en Syrie et en Irak.

___

L’écrivain de l’Associated Press Bassem Mroue a contribué à ce reportage depuis Beyrouth.