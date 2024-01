L’Irak et les États-Unis entament des négociations formelles pour mettre fin à la coalition formée pour lutter contre l’État islamique

Les deux pays ont pris la décision d’ouvrir le dialogue alors que les forces américaines en Irak et en Syrie sont la cible de milices soutenues par l’Iran depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

PUBLICITÉ

Les États-Unis et l’Irak ont ​​tenu une première session de pourparlers formels à Bagdad visant à mettre un terme à la mission de la coalition militaire dirigée par les États-Unis et formée pour combattre le groupe État islamique en Irak.

Le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a déclaré dans un communiqué qu’il avait parrainé « le début du premier cycle de dialogue bilatéral entre l’Irak et les États-Unis d’Amérique pour mettre fin à la mission de la coalition en Irak ».

Un communiqué publié par la coalition indique que des groupes de travail composés de responsables militaires irakiens et de la coalition évalueront « la menace de Daesh (EI), les exigences opérationnelles et environnementales et les capacités des forces de sécurité irakiennes » et qu’une commission militaire supérieure « travaillera à définir les conditions nécessaires à la transition de la mission en Irak.

Le début des pourparlers intervient alors que les forces américaines en Irak et en Syrie sont régulièrement la cible d’attaques de drones lancées par des milices soutenues par l’Iran, dans le contexte de la guerre en cours entre Israël et le Hamas.

Les États-Unis affirment que les projets de création d’un comité chargé de négocier les conditions de la fin de la mission ont été discutés pour la première fois l’année dernière – et que le moment choisi n’est pas lié aux attaques.

Washington a une présence continue en Irak depuis son invasion en 2003. Bien que toutes les forces de combat américaines soient parties en 2011, des milliers de soldats sont revenus en 2014 pour aider le gouvernement irakien à vaincre l’EI.

Depuis que le groupe extrémiste a perdu son emprise sur le territoire dont il s’était emparé, les responsables irakiens ont périodiquement appelé au retrait des forces de la coalition, en particulier à la suite d’une frappe aérienne américaine en janvier 2020 qui a tué le général iranien Qassem Soleimani et le chef de la milice irakienne Abu Mahdi al. -Muhandis devant l’aéroport de Bagdad.

La question a refait surface depuis qu’Israël a lancé sa contre-offensive majeure à Gaza, suite à l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre dans le sud d’Israël.

Depuis la mi-octobre, un groupe de milices soutenues par l’Iran se faisant appeler Résistance islamique en Irak a lancé des attaques régulières contre les forces américaines en Irak et en Syrie, qui, selon le groupe, constituent des représailles au soutien de Washington à Israël dans la guerre à Gaza.

Ces quelque 2 500 soldats américains et les bases sur lesquelles ils servent ont été la cible de plus de 150 attaques de missiles et de drones lancées par les milices. De très nombreux membres du personnel américain ont été blessés, dont certains ont subi des traumatismes crâniens, lors des attaques.

Les États-Unis ont en retour frappé des cibles de milices, dont certaines liées aux Forces de mobilisation populaire, une coalition de groupes paramilitaires principalement chiites soutenus par l’Iran et officiellement sous le contrôle de l’armée irakienne. Mais dans la pratique, il fonctionne largement tout seul. Les responsables irakiens se sont plaints du fait que les frappes américaines constituent une violation de la souveraineté de l’Irak.

Des responsables américains ont déclaré que des discussions sur la création d’un comité chargé de décider du cadre dans lequel mettrait fin à la mission de la coalition étaient déjà en cours avant le 7 octobre et que la décision n’était pas liée aux attaques.

La Résistance islamique en Irak s’est néanmoins félicitée de cette décision dans un communiqué, estimant qu’elle « prouve que les Américains ne comprennent que le langage de la force ».

Il s’est engagé à poursuivre ses attaques.