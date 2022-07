L’Irak dépose une plainte à l’ONU contre la Turquie après l’attentat

L’attaque de mercredi contre le district de Zakho, dans la région kurde semi-autonome du nord de l’Irak, a tué neuf touristes irakiens, dont un enfant, et en a blessé 20.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad al-Sahaf, a déclaré que le ministère avait également rappelé le chargé d’affaires irakien d’Ankara. Le parlement irakien a tenu une session samedi sur l’attaque, les législateurs ayant décidé de former une commission pour enquêter plus avant.

La Turquie, qui possède plusieurs bases dans le nord de l’Irak et y mène souvent des opérations militaires transfrontalières, affirme qu’elle cible des militants du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK. Le groupe, déclaré organisation terroriste par la Turquie et l’Occident, mène depuis des décennies une insurrection contre le gouvernement d’Ankara et maintient des cachettes dans le nord montagneux de l’Irak.