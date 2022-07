L’Irak dépose une plainte à l’ONU contre la Turquie après l’attentat

BAGDAD (AP) – L’Irak a déposé une plainte auprès du Conseil de sécurité de l’ONU, demandant une session urgente pour discuter d’une attaque d’artillerie meurtrière cette semaine que Bagdad impute à la Turquie, a déclaré samedi le ministère des Affaires étrangères.

L’attaque de mercredi contre le district de Zakho, dans la région kurde semi-autonome du nord de l’Irak, a tué neuf touristes irakiens, dont un enfant, et en a blessé 20.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad al-Sahaf, a déclaré que le ministère avait également rappelé le chargé d’affaires irakien d’Ankara. Le parlement irakien a tenu une session samedi sur l’attaque, les législateurs ayant décidé de former une commission pour enquêter plus avant.

La Turquie, qui possède plusieurs bases dans le nord de l’Irak et y mène souvent des opérations militaires transfrontalières, affirme qu’elle cible des militants du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK. Le groupe, déclaré organisation terroriste par la Turquie et l’Occident, mène depuis des décennies une insurrection contre le gouvernement d’Ankara et maintient des cachettes dans le nord montagneux de l’Irak.

Et bien que des civils irakiens, pour la plupart des villageois locaux, aient été tués lors d’attaques turques passées, mercredi a marqué la première fois que des touristes visitant le nord d’ailleurs en Irak ont ​​été tués.

Ankara a nié être à l’origine de l’attaque de mercredi. Les médias irakiens ont rapporté que la session du Conseil de sécurité devait avoir lieu mardi prochain.

La récente escalade menace d’éroder davantage les liens entre les deux pays voisins à un moment où l’Irak dépend fortement du commerce turc et où des négociations sont en cours sur le partage de l’eau du bassin du Tigre et de l’Euphrate.

Suite à l’attaque, des Irakiens en colère qui sont descendus dans la rue pour protester contre Bagdad ont convoqué l’ambassadeur de Turquie en Irak, lui remettant une note de protestation « fortement formulée », selon le ministère des Affaires étrangères.

