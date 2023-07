L’Irak démolit un minaret religieux historique vieux de 300 ans pour une raison étrange, provoquant un tollé

La décision des autorités irakiennes de démolir une flèche religieuse et une attraction touristique vieilles de 300 ans dans la ville de Bassorah a suscité des protestations de la part de la communauté locale.

Pendant trois siècles, la mosquée al-Siraji est restée un élément distinctif dans le sud de l’Irak, mais le gouverneur de Bassora, Asaad al-Eidani, a déclaré que les autorités avaient décidé de démolir son minaret, fabriqué à partir de briques patinées et de carreaux de céramique bleus, pour élargir une route que la ville avait construite après la construction de la mosquée.

« Les actions des autorités officielles qui ont mis fin à notre patrimoine », a déclaré Jaafar Jotheri, professeur adjoint de géoarchéologie à l’Université Al-Qadisiyah en Irak, à l’Associated Press.

Les responsables de la ville ont affirmé que le minaret empiétait sur la rue, mais Jotheri a protesté: « Le minaret est antérieur à la rue et c’est l’un des sites les plus anciens de Bassorah. Il n’empiétait pas sur la rue; au contraire, ils l’ont empiété. »

Ali Nazim, un habitant de Bassorah, était d’accord avec l’agrandissement de la rue mais a déclaré que « la façon dont cela a été fait a provoqué la colère ».

« Dans d’autres pays, ils protègent même un arbre lors de l’expansion des rues », a déclaré Ali Hilal, un photographe irakien qui fait la promotion de sites historiques en Irak. « Pourquoi a-t-on détruit un site vieux de trois siècles pour élargir la rue ? »

Malgré les protestations, le gouverneur de Bassorah a déclaré dans un communiqué que le gouvernement local avait reçu l’autorisation du Bureau de dotation sunnite irakien, qui a autorité sur les sites religieux sunnites, avant de démolir le minaret le vendredi matin 14 juillet.

« Nous avons demandé au gouvernorat de Bassorah de déplacer le minaret, pas de le détruire », a déclaré à l’Associated Press Mishaan al-Khazraji, le chef de la Fondation sunnite.

La décision est intervenue alors que certains résidents locaux se sont plaints que le minaret s’avançait dans la rue, étouffant la circulation. La ville a finalement décidé de l’enlever et, vendredi matin, le minaret de 33 pieds de haut a été rasé, déclenchant une vague de réactions négatives sur les réseaux sociaux.

« Certains peuvent dire que c’est historique, mais c’était au milieu de la rue, et nous l’avons abattu pour agrandir la rue dans l’intérêt public », a déclaré le gouverneur via le bureau des médias du gouvernorat de Bassorah.

Il a également précisé que la mosquée Siraji, qui a été construite avec son minaret en 1727, serait remplacée par une mosquée plus adaptée à la ville.

Le gouverneur de Bassora a assisté à la démolition, tout comme les défenseurs de la préservation du patrimoine culturel irakien. La démolition ne comprenait que le minaret, car la mosquée elle-même était autorisée à rester.

Le site était une attraction touristique dans le ville riche en pétrole.

De nombreux sites patrimoniaux en Irak, qui abritent de multiples civilisations remontant à plus de six millénaires, ont été durement touchés par des pillages et des dommages s’étendant sur des décennies, en particulier avec la montée du groupe militant État islamique, qui a ciblé et démoli de nombreux sites antiques dans le nord de l’Irak.

Après le tumulte, le gouverneur de Bassorah a déclaré qu’une société turque spécialisée dans la préservation du patrimoine pourrait prendre en charge la reconstruction du minaret à partir des décombres.

Jotheri doutait qu’un tel effort de reconstruction soit possible : « Chaque visiteur de Bassorah au cours des 300 dernières années a vu et formé des souvenirs avec [the iconic minaret.] Mais maintenant, ni mon fils ni votre fils n’auront la chance d’en être témoins. »

