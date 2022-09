L’Irak convoque l’ambassadeur d’Iran après une campagne de bombardements de drones

Le ministère a également mis en garde contre les répercussions sur “la paix sociale des deux pays et sur la sécurité et la stabilité régionales”.

L’agence de presse et diffuseur iranien IRNA a déclaré mercredi que les Gardiens de la révolution de la République islamique avaient ciblé les bases d’un groupe séparatiste dans le nord de l’Irak avec des “missiles de précision” et des “drones suicides”.

Les manifestations en Iran ont fait rage après la mort d’Amini en détention à Téhéran et se sont propagées dans au moins 46 villes et villages à travers l’Iran. La télévision d’État a rapporté qu’au moins 41 manifestants et policiers ont été tués depuis le début des manifestations le 17 septembre. Un décompte de l’Associated Press des déclarations officielles des autorités a fait au moins 14 morts, avec plus de 1 500 manifestants arrêtés.