L’Irak condamne les frappes aériennes américaines contre les milices soutenues par l’Iran

Le gouvernement irakien a condamné lundi les frappes aériennes américaines contre les milices soutenues par l’Iran près de la frontière irako-syrienne, et l’un des groupes paramilitaires ciblés dans les attaques a juré de « guerre ouverte » contre les intérêts américains en Irak.

Le président Biden a autorisé les frappes contre ce que le Pentagone a qualifié d’installations utilisées lors d’attaques lancées contre les forces américaines en Irak. Le Pentagone a déclaré que deux des cibles se trouvaient juste de l’autre côté de la frontière syrienne et que la troisième se trouvait à l’intérieur de l’Irak.

Dans un communiqué, le gouvernement irakien a condamné les frappes comme une « violation flagrante et inacceptable de la souveraineté et de la sécurité nationale irakiennes ». La déclaration, publiée par le général de division Yahya Rasool, porte-parole militaire du Premier ministre Mustafa al-Kadhimi, a appelé à éviter l’escalade et a déclaré que l’Irak ne voulait pas être transformé en une « arène de règlement de comptes » – une référence au conflit entre les États-Unis et les mandataires iraniens en Irak.