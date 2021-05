L’Irak arrête un chef de milice, incitant à une impasse avec les forces soutenues par l’Iran

Enrayer les milices soutenues par l’Iran qui ont émergé en 2014 pour lutter contre l’État islamique – et sont maintenant devenues une partie intégrante de la sécurité de l’Irak – était l’une des principales promesses de M. Kadhimi lorsqu’il a pris le pouvoir en mai dernier. Traduire en justice ceux qui kidnappent et tuent les manifestants du gouvernement était un autre engagement.

Après que les forces gouvernementales ont arrêté un commandant paramilitaire mercredi, les milices irakiennes soutenues par l’Iran ont organisé une démonstration de force dans et autour de la zone verte fortement gardée de Bagdad, dans une confrontation qui touche au cœur de qui contrôle la sécurité en Irak.

Cela a été très clair cette semaine, lorsque le Premier ministre Mustafa al-Kadhimi a ordonné une action contre un chef de milice et a rapidement payé le prix.

Un an plus tard, il est considéré comme n’ayant pas réussi à respecter l’un ou l’autre d’entre eux.

Le mandat d’arrêt, émis il y a six jours, accusait un chef de milice, Qasim Muslih, de crimes en vertu de la loi antiterroriste irakienne. Un responsable de la sécurité irakien et un responsable du Premier ministère ont confirmé que M. Muslih, originaire de Karbala, était accusé d’avoir ordonné l’assassinat des militants.

Les manifestations largement populaires et laïques qui ont balayé Bagdad et les provinces du sud à majorité chiite il y a deux ans ont constitué une menace existentielle pour les milices soutenues par l’Iran qui ont été la principale cible de la rage des manifestants et de leurs appels à réduire l’ingérence iranienne dans Irak.

Avant l’aube de mercredi, les forces du ministère de l’Intérieur irakien ont arrêté un convoi de la brigade al-Tawaf de M. Muslih à la périphérie de Bagdad et l’ont arrêté.